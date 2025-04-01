助中小企業轉型 賴總統提出三大策略、三大配套

賴總統1日指出，台灣挑戰大概有三個，威權國家集結、世界情勢變化，也造成美中供應鏈的分流。台灣未來要強化非紅供應鏈關鍵地位，不可以離開這個供應鏈，離開供應鏈，未來發展會事倍功半，以及數位轉型、淨零轉型。透過數位轉型，要打造台灣為人工智慧島，淨零轉型則是要全力發展低碳經濟，這是台灣人的精神，也是各位創業的精神。

賴總統說，就變對數位轉型方面，打造數位國家2.0，有四大分組：智慧科技、智慧產業、智慧治理、智慧共融。我們目標就是實踐智慧科技島、數位新社會願景，往這個方向邁進。面對淨零轉型，政府沒有退卻，也沒有逃避責任，他在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，健全碳定價機制。我們會穩定供電，發展綠電，也會碳定價制度協助中小企業能夠順利轉型，因應氣候變遷挑戰。

另外，賴總統也提到大企業要支持，中小微型企業在數位轉型、淨零轉型會特別困難。所以行政院長卓榮泰成立經濟發展委員會，感謝吳東亮理事長有參與。為了要照顧中小微型企業，卓榮泰院長特別在過去現有的經濟部預算，又編列了161億元，協助中小企業進行雙軸轉型，有三大策略：協助數位轉型、協助淨零轉型、協助他找市場，還有三個配套，租稅優惠、普惠金融、中小企業信保基金能夠提高成數、單一窗口等。行政院特別注意到中小微型企業的辛苦。

賴總統說，如果中小微型企業有投入數位和淨零轉型，可以提供優惠貸款，最高額度到3500萬元額度。有九成五信保基金可以順利度過難關，另外也修正產業創新條例，把人工智慧和節能減碳也放進去。過去2018年，產創條例投資抵減沒有包含這兩項，為了要順利因應這兩個挑戰，因此放入。除了前瞻未來、智慧永續，這是第一個產業發展面向，第二，我也希望我們大家一起競逐太空、探索海洋。要積極發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業，台灣的工具機、基礎工業有這個條件，加上ICT產業有這個機會，至少成為全球低軌道、中低軌道衛星其中一環。也要推動台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，我們與日本、美國、歐盟共同合作，希望2028 年無人機產值可以成長10倍，達到300億元。

另外，賴總統說，台灣產業有這個實力，就是立足台灣、布局全球、行銷全世界。立足台灣，改善台灣的投資環境，蔡總統任內提出5+2產業創新、六大核心戰略產業，又或者我提出的五大信賴產業、三大投資方案，就是希望企業能夠立足台灣。也希望台灣企業可以布局全球，我們積極跟會去投資的國家，包括印尼、菲律賓、越南、泰國簽訂投資保障協定。為了能夠行銷全世界，要積極加入CPTPP，我們也跟美國洽簽21世紀貿易倡議，希望進入第二階段，未來成為雙邊貿易協定。不是只有跟美國，還有跟英國、加拿大陸續簽訂，讓我們的企業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統提到，2010年，台灣最大投資標的國是中國大陸，百分之83.4，投資在中國大陸，但去年2024年，台灣對外投資在中國大陸，占比只有百分之七點多不到八。主要台灣主要資金投入在美國，42%，投資在日本、東南亞、新南向、歐盟，這是台灣的布局。蔡英文總統任內各項政策，他接任之後除了延續蔡英文總統的政策，也提出未來台灣經濟發展戰略藍圖，他非常希望跟大家一起努力，讓台灣腳步不要停，讓國家持續前進，讓我們留給下一個世代更好的國家、也留給世界更好的台灣。