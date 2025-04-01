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川普關稅海嘯來襲 將加碼「挺」台積電？勞動基金這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局副局長劉麗茹。中央社
勞動基金運用局副局長劉麗茹。中央社

台股近期震盪劇烈，3月大跌2,357點，科技股更是重災區。勞動基金運用局副局長劉麗茹1日表示，對於長期基本面仍是正面發展的產業，只要有布局的好時機，勞動基金就會進場加碼；她並說，半導體及AI等科技產業長期仍看好。

勞動基金投資台股持股最多的是台積電（2330），劉麗茹不願對個股評論。但她強調，勞動基金手中核心持股以大型權值股居多，包括前十大持股等，這些核心持股持有部位，整體來看不會有太大調整，只會視市場情況操作，當市場處於比較弱勢時會逢低加碼、逢高會調節。勞動基金仍看好半導體及AI等科技產業未來長期發展，將會適時增加持有部位。

她並說，台股過去連兩年大漲，目前指數處在相對高檔，震盪難免，近來美國關稅政策變化多，不確定性升高，股市震盪愈大，2月獲利回吐12億元。外界關切勞動基金3月績效表現，她則說「是休息、回檔、等待再出發」的時間。

勞動基金 半導體 台股

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