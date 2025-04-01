賴總統：我國電力可穩定供應到2032年 持續發展綠電

賴總統1日出席「中華民國工商協進會青年工商團體聯誼餐會」時提到，電力可以穩定供應到2032年沒有問題，即便是把數據中心、把人工智慧用電需求算進去也沒有問題，政府也會持續發展綠電，並且努力因應氣候變遷、因應歐盟CBAM種種需求。

賴總統演講時先是提到，台灣經濟深受世界局勢的變化，在新的世界局面，台灣經濟何去何從，是大家關心的議題。從前總統蔡英文2016年上任之後，積極改善台灣的投資環境。他曾經擔任蔡總統的行政院長，也曾經有一段時間負責這些工作，基本上加薪、減稅、鬆綁法令，以及解決水電、人力、人才等五缺問題。加薪，政府多次為公務人員加薪，基本工資也連續九年調整。我們希望為公務人員加薪，提高基本工資，也能夠帶動企業界幫員工加薪。

減稅方面，賴總統提到，所得稅最高稅率45%調降為40%，未分配盈餘，本來課10%稅金，減為課5%。這幾年來持續不斷減稅，因為經濟發展稅收增加，不斷減稅，民眾稅負年收入44萬六千元可以不必繳稅。換句話說，單身、每個月三、四萬塊薪水，他不需要繳稅。如果夫妻兩人加上兩個小孩，一年收入一百二十幾萬元也不必繳稅。這種情況，就是前一段時間，美國在總統選舉，兩位總統候選人所要追求的目標，台灣今天已經逐步完成。

賴總統提到，同時不斷鬆綁法令，世界在進步、產業也要進步。產業要調適進步，很重要的是要鬆綁法令，建置新的法治。在解決五缺方面，有一些問題也要持續努力，包括人力，特別是服務業。這部分勞動部積極檢討。2025年相較於2016年蔡英文總統上任之初，當時五缺情況、當時困境，至今已經解決不少。特別是水的問題，當時五、六月份，科學園區時常需要去買水，但現在這個情況已經不需要。

此外，賴總統也再度重申，我國電力可以穩定供應到2032年沒有問題，即便是把數據中心、人工智慧用電需求算進去也沒有問題。現在備轉容量率都有10幾％。也就是台電24小時公開資訊，每發一百度的電，現在多少、用剩下多少就是備轉容量率。所以按照目前能源發電量和我們所開發的電量來看，2032年電力可以穩定供電。政府會持續發展綠電，現在台灣需要的是綠電。因應氣候變遷、因應歐盟CBAM種種需求，政府會繼續努力。