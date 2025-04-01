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川普對等關稅衝擊！三大政府退休基金獲利回吐 2月底共賺1,216億元
受到美國川普政府對等關稅政策消息紛擾，美國科技類股修正拖累美股表現，指數高檔震盪，台股表現亦受到影響未能延續1月漲勢，2025截至2月底，三大政府退休基金包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，收益數合計1,216.2億元，較上月底獲利回吐117.3億元。
勞動基金2025截至2月底止運用規模為7兆1,898億元，評價後收益數為1,075億元，收益率1.59％。其中，新制勞退基金規模為4兆7,262億元，收益數742.3億元，收益率1.59％；舊制勞退基金規模為1兆715億元，收益數173.4億元，收益率1.96％；勞保基金規模為1兆1,586億元，收益數150.2億元，收益率1.52％。
受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為6,232億元，收益數75.2億元，收益率為1.35％。
截至今年2月底，退撫基金規模9,971.4億元，收益數為65.8億元，收益率0.65%。
展望未來，勞動基金運用局表示，美國關稅政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易保護主義皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險。
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