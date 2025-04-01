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退撫基金前2月獲利65.8億元 收益率0.65%

中央社／ 台北1日電

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，民國114年截至2月底，實際收益數新台幣65.8億元，實際收益率0.65%；若與1月底實際收益數160.42億元相比，減少94.62億元。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，114年截至2月28日的基金運用情形，整體基金收益數65.8億元，期間實際收益率0.65%。其中，自行經營的固定收益19.18億元，收益率0.57%；資本利得收益數虧損15.68億元，收益率負0.78%；委託經營部分收益數為62.30億元，期間收益率為1.32%。

退撫基金指出，114年度截至2月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.62%（期間化為0.27%）、台灣加權股價指數上漲 0.08%、MSCI全球指數上漲2.73%、彭博全球綜合債券指數上漲2.01%。

指數 績效

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