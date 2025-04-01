拚亞資中心 金管會高雄專區試辦辦法出爐

力拚亞洲資產管理中心，其中高雄專區試辦辦法今天出爐。金管會副主委莊琇媛今天指出，盼由地方與中央相互協力，金管會提5大核心服務，即日起讓金融業者可申請，最快7月試辦，目前也盤點共96家業者有資格申請試辦。

金管會今天公布「金融業進駐地方資產專區試辦業務辦法」，擬於具有國際港都特色的高雄市設立專區。金管會透過政策工具，藉以鼓勵台灣金融業者進駐專區，並提出5大核心服務，試辦期間原則為半年至1年。

莊琇媛說明，進駐專區的金融業別，包含銀行、投信投顧、證券商及保險業4大業別。而金融機構須符合各業所定資格條件，並與專區所在地方政府簽署合作意向書，並取得地方政府的進駐專區證明文件。

莊琇媛進一步指出5大核心服務。第1是營造一站式金融服務，提升銀行國際金融業務分行（OBU）及證券商國際證券業務分公司（OSU）的海外資產管理功能。OBU包括外幣債券代理買賣業務、銷售非集中交易市場的外幣基金及私募股權基金等。

OSU則可以用證券交易輔助人方式與台灣證券商合作下單具股權性質的外國有價證券。

金管會官員說明，銀行以代理收付款項方式銷售各種基金，取代信託架構。證券商海外子公司發行的外幣計價結構債，可以透過OSU銷售。投信投顧事業引進之未具證境外基金透過其他金融機構銷售。

第2為增加資金流動性，金管會也開放銀行可以高資產客戶保險契約為擔保，辦理保單融資與保費融資，不過銀行需要確認保單價值準備金。另外，銀行及證券商辦理的自行質借放寬限制，最高貸放成數不以5成為限，且可再行質借。

官員說明，銀行也可以客戶整體金融資產組合為擔保，在完備授信風險管理機制下，辦理金融資產組合融資（Lombard Lending）。

第3是提供多元化商品及服務，銀行可以辦理家族辦公室，並與第3方合作提供法律稅務諮詢等服務，也開放外部資產管理（EAM）業務。

金管會證期局主秘尚光琪補充，要申請試辦的EAM業者應要有投顧資格、資本額新台幣5000萬元的規定，並經許可經營全權委託投資業務。

保險部分也開放新商品試辦，金管會保險局副局長蔡火炎說，以外幣收付的多次給付型健康保險，突破過去一次給付型限制，而客戶可能有在國外醫療的需求，希望商品能有多次的醫療給付。

另外，不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）的最低比率規範的保險商品。蔡火炎說明，則是讓業者可以設計更高儲蓄的保險商品，因客戶目的是財富管理與傳承。

第4是跨境金融服務。金管會考量，過去台灣人可能到海外直接開戶讓資金流出。本次試辦開放總行與海外分支機構管理下提供共同管理機制，提供台灣及海外分支機構的金融商品與服務；海外分支機構人員則返可台後在專區營業據點人員陪同下提供服務。

金管會表示，金融業專區據點的業務試辦成果，原則觀察半年至1年；辦法公告後，預計4月起開放金融業者遞件申請、金管會5月審核，並於7月起可在專區進行業務試辦。

金管會統計，初步盤點可申請試辦的金融機構包含銀行12家、證券商18家、投信投顧業51家，以及壽險業者15家，總計96家。

莊琇媛說，期望運用專區內的一站式金融服務、資金運用彈性、跨境金融服務、金融機構共同合作，達到「2年有感、4年有變、6年有成」穩步打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。