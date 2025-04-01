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新北率團赴漢諾威工業展 廠商：川普課關稅沒在怕

中央社／ 柏林1日專電

新北市政府率20家企業參加德國漢諾威工業展，面對4月2日川普可能宣布對全球課徵高關稅，廠商多數認為台灣工業產品具高精密度與穩定品質，對關稅「沒在怕」；但也有廠商坦言，若部分關鍵材料被列入清單，確實面臨壓力。

陪同廠商參展的新北市副市長陳純敬受訪時表示，漢諾威工業展自1947年創辦，至今近80年，是全球工業新技術、新產品與跨領域合作的重要平台。

陳純敬指出，新北擁有超過30萬家企業，基礎工業完整，尤其在智慧製造、物聯網等領域具備優勢。市府除推動「產業一條龍」服務與強化工業園區規劃，每年也組團赴海外拓銷，目標是為新北廠商創造實質國際媒合機會。

不同於過去廠商單打獨鬥，新北市這次由市府統籌設立「新北形象館」，整合展區與視覺設計，提升整體曝光。這也是台灣首度由縣市政府率團參加漢諾威工業展。陳純敬表示，能帶領新北企業登上全球指標性工業舞台，感到非常光榮與驕傲。

新北市經濟發展局長盛筱蓉表示，「團體作戰」不僅有助廠商彼此串聯供應鏈，也提高國際買家對台灣產業群聚的信心。展會期間，廠商之間也出現合作火花。

參展廠商、新北拓銷團團長錡玉色告訴中央社，展覽首日就有廠商因展場交流而互相認識、現場產生合作契機。

錡玉色說：「我們有的做照明、有的做感測器，也有的是做節能減碳的系統整合，才發現其實可以串起來，開發出符合ESG規範的智慧解決方案。這種火花，是平常各做各的時候不可能碰上的。」

川普4月2日擬宣布對全球課徵「對等」關稅，升高關稅壁壘恐對供應鏈造成新一波衝擊。面對潛在挑戰，新北參展廠商多數認為台灣產品具技術門檻與穩定性，即使被列入關稅清單，也能靠品質與供應韌性維持市場競爭力。

錡玉色說，「我們沒在怕，因為知道團結力量大」。她表示，台灣多數工業產品具有高精密度與技術門檻，不屬於依靠低價搶市占的類型。台商之間的供應鏈合作與互補性更是關鍵，即便面臨潛在關稅挑戰，廠商仍有調整空間。

新北市電腦商業同業公會顧問金際遠指出，30、40年前的台北縣即是世界電腦及周邊零件重鎮，供應全球高達80%的出貨量。如今這些留下來的中小企業仍具世界級技術水準，只是平常比較低調。

他認為，川普若再啟動對台關稅，對新北廠商影響有限，因為這些企業多半專注高技術、高穩定性、低替代性的產品，對終端客戶來說並不容易更換。

「漲關稅？那就漲價吧，客戶還是得買。」金際遠指出，即使面對國際變局，台廠反應靈活、品質過硬，且多半掌握自己的市場利基，具備穩健應對關稅挑戰的能力。

不過也有業者坦言已感受到壓力。昌達精密業務經理陳紹宏表示，鋁是該公司產品的重要材料，鋁材應用廣泛，若遭課稅，成本將明顯上升，對接單與報價策略都將帶來衝擊。

漢諾威工業展是全球最大工業技術展會，今年吸引約3900家廠商參展、13萬名專業買主到場。新北市形象館主打工業零組件、創新材料、工業自動化、5G、AI等亮點產業，這次展期從3月31日至4月4日。後續新北拓銷團也將前往波蘭華沙舉辦實體商談會，延續歐洲行程，拓展國際商機。

川普 關稅

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