拉貨效應！中經院：3月PMI續揚至54.2、連二個月擴張

中華經濟研究院1日發布台灣採購經理人指數（PMI）為54.2，指數續揚0.2，連續二個月擴張。中經院院長連賢明表示，漲幅主要來自存貨跟未來六個月展望，推測多是因為川普對等關稅政策宣布在即，廠商短急單的拉貨效應。至於目前景氣究竟如何？連賢明說，持平，不是那麼明朗。

中研院經濟所研究員簡錦漢也提到，目前各廠商都在拉貨，但可以預期的是，4月2日川普可能會先宣布一組對等關稅國家名單，但未來可能都還會有變化，川普這樣的決策模式會造成很多不確定性，5月景氣恐怕在不確性中偏悲觀。

此外，針對近二天股市出現上沖下洗情形，連賢明也特別提醒，中經院在今年初即已示警今年景氣會是「高檔震盪」的格局，高檔指的是過去台灣在ICT產業和半導體產業站穩有利地位，可持續維持高檔；至於震盪，是因為今年美國政策會有很多反覆跟不確定，而現在的情況也正如同年初的預測，台股昨天崩跌900多點，今天又回漲近600點，這樣震盪的幅度，預期在未來幾個月都會持續，因為川普後續還有很多關稅政策將宣布，「震盪幅度可能會超過很多人的想像」。

至於川普對等關稅將對台灣帶來多大衝擊？連賢明表示，這得等川普宣布之後才能評估，現在世界各國都在觀望，都在等川普4月2日的宣布，但可以想見的是，川普希望的對等關稅範圍既大且廣，再加上川普的個性向來都是先做了再說。因此。可以預期的是，川普對等關稅宣布之後，各國的談判才正要開始進行。

而目前川普已宣布加徵25%汽車關稅，連賢明認為，這部分對台灣影響相對較小，因為台灣沒有整車輸出，台灣做得比較多的是汽車零組件，而這部分對二手車部分反而有可能會獲利，目前二手車價格都上漲了。

簡錦漢提醒，在川普的不確定時代下，接下來恐怕會有許多廠商都暫停投資計畫，因為現在無論是到墨西哥、越南，或者留在台灣都存在許多不確定性，因為「今天的好處明天可能都變成不是好處」，廠商只好暫停投資。

中經院今天同步發布3月非製造業採購經理人指數（NMI）回升4.6至53.8%，再度呈現擴張，不過未來六個月展望僅維持一個月擴張，隨即轉為緊縮，指數回跌2.6至48.8。中經院副研究員陳馨蕙指出，廠商預期電價調漲、股市波動，以及地緣政治風險，使展望偏向保守。