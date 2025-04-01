合作金庫人壽歡慶15週年！祭出多重優惠加值服務！

蟬聯15年提高國人保險保障的績優保險公司-合庫人壽為歡慶15周年回饋客戶免費15小時「安心守護」家庭照顧計劃及「尊享VIP」方案，並推出多項網路投保優惠，如網路會員獨享500元揪車券、投保旅平險加預約揪車還可抽5,000點高鐡點數。活動網址

推出免費15小時安心守護計劃 照顧家庭最給力!

隨著2025年超高齡社會來臨，家庭照顧者的壓力將日益加劇，尤其少子化的人口結構導致照顧人力及能力都是問題，所以合庫人壽推出免費15小時「安心守護」家庭照顧計劃，提供彈性照顧替手、實務指導員到府服務，合計15小時免費服務，提供照顧人力及能力的專業協助，並盤點整合長照資源，為保戶規劃完整且有效益的照顧計劃，還加碼推出了「尊享VIP」方案，涵蓋多元化的高端服務，包括美食饗宴、機場接送、全球禮賓秘書服務、居家清潔服務、購物協助和高階健康檢查等。

安心守護計畫

尊享VIP方案

合庫人壽陪您渡過每個15年

藍年紳表示，人生中的每個15年都會面臨不同的挑戰，在15周年之際，也特別推出短影片「一五一十好好說。一拍即合爽爽過」拆解人生每個階段不同的歡喜與煩惱。例如30而立足社會、成家立業 ; 45歲要兼顧工作壓力與家庭責任，60歲準備迎接退休第二人生等等，並建議針對不同時期的不同財務需求做好完整的盤點及並配置相對應的保障，比方說，購屋時別忘了投保房貸壽險、退休前也可運用投資型保單及利變壽險互相搭配做為短、中、長不同時期的資產及保障配置，讓人生每個階段都可以安安心心爽爽過。

合庫人壽未來也將持續以保戶需求為核心，強化加值服務，因應人生每個階段的挑戰，提供一拍即合的人生解方，成為家庭最有溫度的保險夥伴！

圖／合庫人壽 提供