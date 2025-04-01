川普課稅前廠商急拉貨 3月製造業PMI連二月擴張

中經院今天發布3月採購經理人指數（PMI），季調後續揚0.2個百分點到54.2%，連續二個月擴張，其中存貨及未來半年展望都明顯回升。中經院院長連賢明認為，目前仍是廠商因應川普關稅政策前的拉貨效應，急短單較多，後續必須持續觀察。他說，因美國總統川普政策反覆，大家對第２季不確定增加；中經院估今年景氣是「高檔震盪」，「震盪幅度可能會超過很多人的想像」。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢示警，5月會是很大不確定，且對下半年偏悲觀，因為關稅4月即使宣布後，未來還會改變，川普決策模式很多不確定性，會造成很多廠商不投資，因為無論投資在墨西哥、越南或台灣，「可能今天有好處，明天就不是好處」，不確定時代廠商會暫停投資，未來因關稅增加商品價格，大家消費信心下降，影響民間需求。

連賢明強調，中經院年初估今年整體景氣是「高檔震盪」，「高檔」因為過去ICT，尤其是半導體在國際有特殊地位，所以可以維持高檔；「震盪」則是因為美國政策有很多反覆與不確定性，目前就是如此，才會昨天股市大跌、今天大漲，這種幅度在未來幾個月該都會持續。他說，川普未來還會宣布很多關稅政策，大家都在觀望，而川普個性屬於先宣布後面再談判，因此震盪幅度可能超過很多人的想像。

至於美國對汽車業課25%，連賢明表示，台灣汽車業大部分不是整車輸出，而是零組件，對台影響相對小，且因美國將課稅，因此很多廠商希望先訂貨。不過美國對汽車業課高稅，可能會造成汽車需求下降。

中經院3月經季節調整後之台灣製造業PMI指數續揚0.2個百分點至54.2%，已連續2個月擴張。其中存貨指數53.9%，攀升至2022年9月以來最快擴張速度。且未來六個月展望指數大幅上揚4.8個百分點至59.1%，連續第3個月擴張。

製造業經季節調整後之新增訂單指數續揚2.4個百分點至56.8%，為2024年7月以來最快擴張速度。此外，製造業經歷2023年存貨調整周期後，3月開始採取相對積極的拉貨策略。未來展望指數續揚2.6個百分點至58.0%，為2022年4月以來最快擴張速度。廠商雖對未來展望樂觀，但終端需求回溫仍緩慢，將持續觀察中國大陸市場與俄烏和談進展。

中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙表示，電訪廠商結果，大家認為川普關稅政策不見得是全面利空，終端品牌客戶因應策略及產品市場定位才是關鍵。也就是疫情前拉貨時，遭受後來需求上不來，但這次廠商提前拉貨反而加速，例如很多從中國大陸被視為黑名單後轉單過來，會看價格，還有產品是否高階，再決定是否接單或備料。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城指出，3月客戶存貨比較低，代表客戶需求在拉動，但廠商不想有太多存貨，他判斷今年第一季到4月都還不錯，但5月的未來還看不到，第２季雖不至於悲觀，但也沒這麼明朗，大家發現前面霧茫茫。倒是他最近聽到一位在大陸待了20年的台商觀察，「大陸在舊曆年後，最壞情況已經過去了」，大陸目前積極拓展歐洲及東南亞市場，也在找出口，「有沒有黎明不知道，但黑暗已經過去」。