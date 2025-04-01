賴總統：台灣投資環境深獲國際信任 盼台商回鄉投資

賴清德總統1日上午接見「第32屆亞洲臺灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，去年臺灣經濟成長率創近3年新高，在全球經濟自由度排名連3年全球第4，證明臺灣投資環境深獲國際信任。並指出，政府將打造更優質、穩定的投資環境，邀請臺商好朋友回到故鄉、投資臺灣，讓產業不只能立足臺灣，更要布局全球、行銷全世界，一起為臺灣、為全球經濟開創豐碩成果。

賴總統致詞時表示，很高興在總統府見到臺商好朋友，除了歡迎大家從亞洲各地回國訪問，也期待能了解大家在僑居國的情況，彼此互相交流。

賴總統指出，亞洲臺灣商會聯合總會成立已有32年，會員遍布20個國家和地區，一直是政府和臺商之間的重要橋梁。亞總不僅凝聚亞洲臺商力量，更協助政府推動外交經貿合作，深化臺灣和亞洲各國經貿連結。他要感謝林凱民總會長上任後積極響應政府「榮邦計畫」，籌組帛琉投資考察團，也持續出版「亞總經貿投資特刊」，提供臺商朋友寶貴的市場資訊，協助臺灣產業展開全球布局。

賴總統也感謝臺商朋友在海外努力耕耘，展現臺灣經貿實力。並提到，去年臺灣經濟成長率創下近3年來新高，來到4.59%，是亞洲四小龍之首，也超過日本、美國及歐盟主要國家。另外，根據美國智庫「傳統基金會」報告，臺灣在全球經濟自由度排名連續3年維持全球第4，這證明臺灣投資環境深獲國際信任。

賴總統認為，面對國際情勢快速變化，以及紅色供應鏈低價傾銷等挑戰，我們更需要厚植國力、強化產業韌性，積極協助傳統產業及中小微型企業，導入科技應用，落實數位與淨零雙軸轉型，提升臺灣整體競爭力。除了他在行政院長任內規劃的「投資臺灣三大方案」，確定將延長到2027年；今年開始也啟動「兆元投資國家發展方案」，要為國家建設及產業發展注入更多能量。

賴總統指出，同時，政府提出「六大區域旗艦計畫」，希望發展地方特色產業，並強化交通、醫療、文化等基礎建設，達成「均衡臺灣」目標。另外，政府推動「國家人才競爭力躍升方案」，更要培育人工智慧、數位等領域人才，且新增外國專業人才和技術人力，因應國家發展人才需求。

賴總統期盼，透過這些做法，打造更優質、穩定的投資環境。他也誠摯邀請臺商好朋友回到故鄉、投資臺灣，讓產業不只能立足臺灣，更要布局全球、行銷全世界，一起為臺灣、為全球經濟開創豐碩成果。