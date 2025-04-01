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美貿易報告點名著作權修法 經部：加入CPTPP後生效

中央社／ 台北1日電

美國貿易代表署公布報告點名台灣網路盜版依舊猖獗，且著作權法修訂後尚未上路。經濟部智慧財產局表示，為推動台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）而修正的著作權法第100條，施行日期將配合台灣加入CPTPP時程，由行政院另定之。

川普「對等關稅」措施進入倒數，美國貿易代表署今天公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，除了點名台灣對美規車、豬牛設限外，報告也稱台灣於2019年修訂著作權法，加大打擊非法串流設備的力度，但網路盜版依舊猖獗。

報告指出，台灣2022年進一步修訂著作權法，規定若線上盜版行為造成的損害超過特定金額，即使權利人未提出告訴，仍可進行刑事起訴。然而，截至2024年12月31日，這些修法尚未上路。

經濟部智慧財產局今天表示，台灣的盜版線上教科書多以境外侵權為主。司法實務上，台灣執法機關針對境外侵權網站的網域名稱，得向法院聲請命ISP阻絕境外侵權網站，智慧局將持續加強宣導此機制，以保護著作權。

針對校園網路平台上的盜版教科書檔案流通問題，智慧局表示，教育部設有「保護校園智慧財產權跨部會諮詢小組」，權利人團體亦為成員，可透過該小組協助教科書業者維權，宣導學生正確著作權觀念。

智慧局說明，為推動台灣申請加入CPTPP而修正的著作權法第100條，其施行日期將配合台灣加入CPTPP時程，由行政院另定之。

著作權法第100條修正後規定，將侵權情節重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為，改列為非告訴乃論罪（即公訴罪）；並規定侵害情節重大是指須符合侵害他人有償提供的著作、原樣重製、而造成權利人100萬元以上損害等3要件情形。

此外，有關著作權法部分條文修正草案，智慧局表示，因立法委員於2024年改選，因此修正草案未能完成立法，智慧局將於未來修法過程中，聽取權利人意見進一步檢討。

智慧局指出，著作權侵害屬於私權的侵害，檢察官依法本於職權主動發動偵查，並無所謂的刑事調查門檻。

CPTPP 美國

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