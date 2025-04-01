凱基人壽分紅保單登場 顧保障又能享紅利

凱基人壽分紅保單雙選擇，滿足不同族群保障與財務規劃、穩健退休需求。 圖／凱基人壽 提供

「We Share We Link」首推台幣還本型、美元保障型保單，滿足多元族群需求。

凱基人壽強勢回歸分紅保單市場！首波產品聚焦民眾最重視的退休規劃及資產傳承需求，推出「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」、「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險-定期給付型」雙選擇，提供台幣、美元兩種幣別保單的商品組合，滿足不同族群的需求。凱基人壽希望藉由分紅保單，助攻民眾兼顧未來保障又能共享紅利。

台灣正面臨人口快速老化與退休金不足的雙重挑戰，退休後擁有穩定的現金流格外重要。分紅保單最大特色在於，保戶在享有保障的同時，還有機會根據保險公司的經營績效，共享分紅保單經營成果。凱基人壽最新推出的「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」商品，為台幣還本型保單，保戶若符合條件可以每年穩定領取生存保險金，一次滿足保障與退休現金流的雙重需求，讓退休生活更從容無憂；「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險-定期給付型」商品，則專為經常持有美元資產者設計，可幫助民眾透過保險分散風險，穩固長期保障需求，更能提前靈活做好穩健的退休暨財務規劃。

以60歲廖先生投保「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」，繳費年期3年期，保額新臺幣(以下同)549,480元，首續期採轉帳方式繳費可享1%保費折減下，每年實繳保費35萬元，除享有壽險保障之外，在最可能紅利金額中分紅之假設下，自屆滿第三保單年度起，每年領取之生存保險金加計保險單紅利雙金流，每年約可領回2.4萬元可供運用，一次滿足保障與退休後的穩定生活。

另以40歲事業有成的王老闆投保「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險－定期給付型」，繳費6年，保額317,211美元，首續期採轉帳方式繳費可享1%保費折減，以及高保費費率折減1.5%，每年實繳保費3萬美元，在最可能紅利金額中分紅之假設下，每年的保險單紅利以繳清保險方式增加保險金額，到第八保單年度末壽險保障(含基本保額對應之壽險保障、額外紅利、年度保單紅利、身故紅利)可達828,646美元，假設王老闆保險年齡80歲(第四十一保單年度末)，壽險保障(含基本保額對應之壽險保障、額外紅利、年度保單紅利、身故紅利)可達1,113,338美元，約為累積實繳保費之6.2倍，為家人建構厚實之壽險保障，讓自己更能安心衝刺事業。

凱基人壽提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配會視保險公司經營狀況而定，凱基人壽將秉持穩健經營與優質財務管理，致力於長期穩定的紅利政策，並貫徹「We Share We Link」的核心精神，與保戶分享美好，共享企業經營成果。讓保戶在享有基本保障的同時，還能透過保單紅利參與保險公司的分紅保單經營績效，讓退休更從容，財務更輕鬆。