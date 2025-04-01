工總示警：美國加徵關稅 將有更多大陸台商將會撤出產線

全國工業總會1日發表4月份最新產業雜誌社論，說明去年下半年進行的「在陸台商投資動向調查」。工總調查結果顯示，希望「撤離大陸」的台商比例激增，由2023年為10.1%增加到2024年的23.2%；希望「轉移產線」兩年均有超過四成以上。

工總示警，隨著今年美國的加徵關稅，可能有更多在陸台商減少在陸的投資，同時進一步將產線轉出。

工總指出，中國大陸每年例行的全國兩會日前落幕；政府工作報告仍延續去年9月以來精神，今年主要任務仍是擴大內需與科技自主創新。不可諱言，中國大陸產業政策的推進與經濟情勢的變化，對台灣乃至全球經貿，都可能造成鉅大影響；因此，政府、產業界都應高度關注。

在擴大內需方面，中國大陸將提出更為積極的財政政策，以減緩美國對大陸課徵關稅的衝擊。主要政策著重在發行1.3兆超長期特別國債，以推動重大戰略實施和重點領域安全能力建設等「兩重」，以及設備更新、消費品以舊換新等「兩新」。在科技創新方面，中國大陸將聚焦新質生產力，希望透過以新一代資訊技術為首八大的新興產業「彎道超車」，以及以人工智慧為主的九大未來產業「換道超車」，一方面避免美國的科技封鎖；更重要的是打造原創性、顛覆性的產業。

中國大陸經濟產業政策能達到多少效果，仍需觀察。然而，隨著川普2.0貿易戰的升級，全球供應鏈重組已是必然趨勢；再加上中國大陸投資環境改變等因素，讓在陸台商面臨更多挑戰。

根據工總每年的「在陸台商投資動向調查」，希望「撤離大陸」的台商比例激增，由2023年為10.1%增加到2024年的23.2%；希望「轉移產線」兩年均有超過四成以上。隨著今年美國的加徵關稅，可能有更多在陸台商減少在陸的投資，同時進一步將產線轉出。

工總表示，賴總統日前提出17項因應國安威脅的策略，其中包括希望台灣與中國大陸的經貿關係進行策略性的結構調整。若要落實總統期許的經濟戰略目標，工總認為，當務之急有三大重點工作：

首先，切實掌握中國大陸產經變化。基於知己知彼的戰略考量，政府應加強對中國大陸產經現況及發展的了解，例如所述的擴大內需、科技自主創新的成效，以及對台灣可能的影響或衝擊。

其次，審慎規劃兩岸經貿政策。即便台商投資中國大陸比重持續下降，中國大陸迄今仍是台灣最主要的投資與貿易順差來源地區。因此，為避免錯誤政策斲傷台灣經濟動能，在進行兩岸經貿策略性結構調整過程，政府應多傾聽並採納企業界意見，以利訂定既能防弊、又能興利的兩岸經貿政策。

最後，積極引導在陸台商轉移。無論是「撤離大陸」或「轉移產線」，在陸台商都需要政府的更多協助。本會肯定「歡迎臺商回臺投資行動方案」再延長三年；但也企盼相關單位主動赴陸關心台商，一方面發掘更多符合我產業發展藍圖的台商回台；另一方面協助想要撤離的台商轉移至其他地區，透過進一步對陸比重的降低，不但可落實總統期許的經濟戰略目標，亦可強化我經濟韌性。

由中國大陸兩會來看，聚焦內政、因應經濟難題，將是中國大陸當局短中期的要務。因此，雖然全球經貿情勢的變化，將讓台灣面臨不少挑戰，但若政府、企業偕手共同努力、加強合作，必將為台灣創造更多的機遇。