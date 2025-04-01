奧丁丁結盟 GMO Trust 數位錢包增加日圓穩定幣支付

奧丁丁集團宣布與GMO-Z.com Trust Company, Inc. （ GMO Trust ）攜手合作，加速推動首個受監管日圓穩定幣 GYEN的支付應用。GMO Trust為日本網路巨擘GMO Internet集團旗下在美國紐約核准的子公司，是日本首家日圓穩定幣發行商，GMO Trust致力結合傳統金融與數位資產，提升日圓在全球數位經濟中的普及性與流動性。

藉由本次合作，奧丁丁集團旗下數位支付錢包 OwlPay Wallet Pro將可整合美元、歐元和日圓這三種全球交易量最大的法定貨幣的穩定幣種，包含 USDC（美元穩定幣）、EURC（歐元穩定幣）、GYEN（日圓穩定幣）和 ZUSD（美元穩定幣）。運用穩定幣的特性，奧丁丁將能為企業和個人用戶打造更快速、低成本的全球支付服務。