快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

美加徵關稅 工總：2成在陸台商盼撤離、4成想移產線

中央社／ 台北1日電

美國總統川普關稅政策牽動國際經貿變化，工總調查顯示，希望「撤離大陸」的台商比例激增，2024年上升至23.2%，且有超過4成以上希望「轉移產線」，隨著川普祭出關稅政策，台商可能減少在陸投資，建議政府審慎規劃兩岸經貿政策，並積極引導在陸台商轉移。

隨著川普2.0貿易戰升級，工業總會今天發布4月產業雜誌社論表示，全球供應鏈重組已是必然趨勢，再加上中國大陸投資環境改變等因素，讓在陸台商面臨更多挑戰。

工總針對在陸台商投資動向的調查顯示，希望「撤離大陸」的台商比例激增，由2023年的10.1%增加到2024年的23.2%；希望「轉移產線」2年均有超過4成以上。隨著今年美國加徵關稅，可能有更多在陸台商減少在陸投資，同時進一步將產線轉出。

工總表示，總統賴清德近期提出17項因應國安威脅的策略，其中包括希望台灣與中國大陸的經貿關係進行策略性結構調整，若要落實賴總統期許的經濟戰略目標，當務之急有3大重點工作。

首先，基於知己知彼的戰略考量，政府應加強對中國大陸產經現況及發展的了解，例如中國大陸擴大內需、科技自主創新的成效，以及對台灣可能的影響或衝擊。

第2，即便台商投資中國大陸比重持續下降，中國大陸迄今仍是台灣最主要的投資與貿易順差來源地區。為避免錯誤政策斲傷台灣經濟動能，在進行兩岸經貿策略性結構調整過程，政府應多傾聽並採納企業界意見，以利訂定既能防弊、又能興利的兩岸經貿政策。

最後，工總建議，積極引導在陸台商轉移，無論是「撤離大陸」或「轉移產線」，在陸台商都需要政府的更多協助。

工總肯定「歡迎台商回台投資行動方案」再延長3年，但也企盼相關單位主動赴陸關心台商，一方面發掘更多符合台灣產業發展藍圖的台商回台，另一方面協助想要撤離的台商轉移至其他地區，透過降低對陸比重，不但可落實賴總統期許的經濟戰略目標，亦可強化台灣經濟韌性。

根據統計數據，近年來，台商投資大陸呈現明顯衰退趨勢。2023年台灣赴陸的投資共328件，金額約為30.3億美元，年減39.8%，占台灣對外投資額比重為11.4%；2024年台灣赴陸投資共310件，金額約為36.5億美元，雖然金額較2023年同期增加，但件數持續減少，占整體對外投資額比重降至8%。

自1991年有統計以來，台商投資大陸件數最高是2003年的3875件，金額最高的則是2010年的146億美元。但自2018年以來，台商投資大陸件數持續下滑，投資金額也未再超過百億美元；2018年還有84.9億美元，2019年則腰斬至41.7億美元，此後，台商赴陸投資金額每年維持不超過50億美元。

台商

延伸閱讀

川普掀關稅戰台灣受衝擊 藍黨團批綠還在癱瘓議事

川普威脅不達成核協議將轟炸 伊朗：若遭攻擊只能尋求核武、別無選擇

讚金正恩聰明人 川普：我們有溝通且關係良好

謝金河：最怕川普打斷美國三條腿 台股面臨對等關稅衝擊

相關新聞

美國重啟懲罰性稅條玩真的！專家：全球稅制恐重新洗牌

為遏止外國對美國企業與公民的不公平課稅行為，美國總統川普於2025年1月20日簽署行政命令，要求財政部長、商務部長及美國...

台灣為何難逃對等關稅？ 台美貿易、投資、關稅一次看

美國擴大關稅措施，美國總統川普在這個星期即將宣布對等關稅，外界預期台灣恐遭列「骯髒15國」，可能就是此次美國關數措施主要...

聚恆表後儲能示範案場實測節費達37% 助企業迎戰未來高電價

為促進儲能市場發展，台電擬針對高壓以上用戶推出「表後儲能」時間電價，以提升企業設置誘因。現行三段式高壓時間電價中，尖峰時...

對等關稅衝擊 勞動基金2月回吐12億元

勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效。受美國新政府關稅政策消息紛擾，美國科技類股修正拖累美股表現，指數高檔震盪，台股也大...

備戰川普「對等關稅」 國發會三策略因應

美國擬於4月2日宣布對等關稅措施，台灣恐被列入「骯髒15國」。對此，國發會提出三策略因應，包括：「加強投資台灣，厚植產業...

面對美國關稅 卓榮泰提出三應對原則

針對美國總統川普的關稅戰，我國政府因應對策，行政院長卓榮泰1日強調，台美經貿工作小組的各位首長及成員，向總統做了充分、完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。