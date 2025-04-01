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聚恆表後儲能示範案場實測節費達37% 助企業迎戰未來高電價

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聚恆表後儲能示範案場實測節費達37%，助企業迎戰未來高電價。圖／聚恆提供
聚恆表後儲能示範案場實測節費達37%，助企業迎戰未來高電價。圖／聚恆提供

為促進儲能市場發展，台電擬針對高壓以上用戶推出「表後儲能」時間電價，以提升企業設置誘因。現行三段式高壓時間電價中，尖峰時段每度高達9.39元，離峰時間僅2.53元，價差達3.71倍。未來新方案可能進一步擴大價差至4倍，使更多具備能源轉型需求的企業面臨更迫切的成本壓力。

聚恆D棟廠區占地2871坪，於2021年底併聯營運。作為自主表後儲能示範案場，實際模擬中小企業廠房，結合屋頂太陽能及儲能系統，並導入EMS能源管理系統「聚能網H-ELink」，打造一站式能源解決方案。經一年實測，現況三段式電價相較去年同期二段式電價的條件下，非夏月期間電費成功降低 37%，展現卓越節費效益。D棟屋頂設置太陽能發電系統，總裝置容量達50.82kW，並搭配5套258kW儲能電池櫃與1MW功率調節系統（PCS），提供1,290kWh的儲能調節能力。在契約容量為130kW的條件下，預計約5年內可回收建置成本，成功展現企業透過智慧用電策略降低成本的可行性，為高用電場域提供最佳應用參考。

隨著電費調漲、尖離峰價差擴大，表後儲能需求大增。企業安裝表後儲能系統除了作為緊急備用電源，亦可透過離峰充電、尖峰放電來削峰填谷，降低電費。同時，抑制需量不超約，並結合自發自用或轉供靈活運用綠電、減少碳排。此外，「用電大戶條款」要求企業義務設置儲能設備，因此半導體、石化、鋼鐵等高耗能產業得以透過表後儲能優化電力調度，實現節能減碳目標。

聚恆在太陽能發電領域深耕多年，服務範圍涵蓋太陽能及儲能系統之建置、開發、設計、採購、施工、O&M維運等，旨在提供企業一站式能源管理方案。2021年成為第一批台電AFC「表前動態調頻儲能系統標案」五家得標廠商之一，至今仍持續協助台電穩定台灣電網；表後運用則自行開發「聚能網H-ELink」EMS管理系統，客戶僅需提供近12個月之電費單，系統將針對用戶實際用電量，自動計算每日節費金額，規劃具效益之智慧儲能系統方案。

太陽能發電 電價 電費

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