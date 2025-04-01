對等關稅衝擊 勞動基金2月回吐12億元

勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效。受美國新政府關稅政策消息紛擾，美國科技類股修正拖累美股表現，指數高檔震盪，台股也大幅受影響，勞動基金今年截2月底止運用規模7兆1898億元，評價後收益數為1075億元，收益率1.59％。2月單月收益回吐12.1億元。由於3月金融市場動盪更劇烈，基金局官員預料，還會再持續一陣子。

勞動基金運用局指出，整體勞動基金今年截至2月底止運用規模為7兆1898億元，評價後收益數為1075億元，收益率1.59％。其中，新制勞退基金規模4兆7262億元，收益數742.3億元，收益率 1.59％；舊制勞退基金規模1兆715億元，收益數173.4億元，收益率1.96％；勞保基金規模1兆1586億元，收益數150.2億元，收益率1.52％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，回顧2月金融市場表現，受美國新政府各項關稅政策消息紛擾、美國聯準會降息預期減弱及全球通膨壓力影響，加上美國2月消費者信心疲弱，皆引發投資者的擔憂情緒，其中科技類股修正拖累美股表現，指數高檔震盪，台股表現也受影響未能延續1月漲勢。整體而言，2月全球主要金融市場受到美國關稅政策反覆、人工智慧發展不確定性及地緣衝突等多重因素影響，呈現震盪格局。

劉麗茹說，3月份金融市場動盪劇烈，主要是美國關稅政策變化頻繁，導致金融市場跟著上上下下，加上大家仍對通膨有疑慮，預料今年市場震盪幅度高，且還會持續一陣子。光看3月單份相關指數調幅，3月台股調幅超過10%，幅度很大，國際上也不好，科技業跌幅都超過1成以上。

不過，她強調，勞動基金以長期投資布局考量，搭配機動調整投資部位，以基金長期績效穩健成長為目標，尤其是電子業，長期還是抱持正向看法。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國關稅政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易保護主義皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險，基金局將密切掌握全球政經情勢。