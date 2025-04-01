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對等關稅衝擊股市 勞動基金前2月收益數為1,075億元、收益率1.59％

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效。受到美國新政府各項關稅政策消息紛擾，美國科技類股修正拖累美股表現，指數高檔震盪，台股表現亦受到影響未能延續1月漲勢，2024截至2月底止運用規模為7兆1,898億元，評價後收益數為1,075億元，收益率1.59％。

勞動基金運用局表示，旗下各基金因屬性及法規限制不同 可投資標的有別，故投資收益亦有所差異，其中，新制勞退基金規模為4兆7,262億元，收益數742.3億元，收益率 1.59％；舊制勞退基金規模為1兆715 億元，收益數173.4億元，收益率 1.96％；勞保基金規模為1兆1,586 億元，收益數150.2億元，收益率1.52％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 6,232 億元，收益數75.2億元，收益率為 1.35％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2015~2025年2月）平均收益率為6.88％，國保基金近10年多（2015~2025年2月）平均收益率為7.40％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，2月金融市場表現，受到美國新政府各項關稅政策消息紛擾、美國聯準會降息預期減弱及全球通膨壓力影響，加上美國2月消費者信心疲弱，皆引發投資者的擔憂情緒，其中科技類股修正拖累美股表現，指數高檔震盪，台股表現亦受到影響未能延續1月漲勢。整體而言，2月全球主要金融市場受到美國關稅政策反覆、人工智慧發展不確定性及地緣衝突等多重因素影響，呈現震盪格局。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國關稅政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易保護主義皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險。

勞動基金 美國聯準會

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