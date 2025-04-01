美國重啟懲罰性稅條玩真的！專家：全球稅制恐重新洗牌

為遏止外國對美國企業與公民的不公平課稅行為，美國總統川普於2025年1月20日簽署行政命令，要求財政部長、商務部長及美國貿易代表(USTR)聯合展開調查，針對是否有國家實施歧視性或跨境稅收政策進行全面評估，並於4月1日前提出報告。專家分析，這項行動被視為川普政府「美國優先」政策的延伸，目標是強化本土產業競爭力，確保美企在國際稅務體系中享有公平待遇。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，為配合這項行政命令，共和黨議員也同步推動立法，提出《保護美國就業與投資法案》(Defending American Jobs and Investment Act)，擬於美國稅法新增第899條，此法案將對來自被美方認定為採取不當稅收措施的國家之企業、個人與合夥組織課徵懲罰性所得稅，稅率自5%起跳，每年增加5%，最高可達20%，直到該國修正其政策為止。

蘇宥人指出，美國現行稅法中早已有類似條文，也就是第891條，允許總統針對具歧視性稅制國家之在美外國人加倍課稅，雖然此法自1930年代即存在，歷史上卻從未實際運用，此次可能成為首次啟動。

蘇宥人提醒，值得注意的是，川普政府對數位服務稅(DST)及OECD「第二支柱」下的《徵稅不足支出原則》(UTPR)尤其關注，包括奧地利、加拿大、法國、義大利、西班牙、土耳其及英國等國已推動DST，亦有不少OECD成員國已導入UTPR機制。

面對此趨勢，美國亦考慮採取更廣泛的應對策略，包含重新啟動《1974年貿易法》第301條下的調查，或在美墨加協議(USMCA)下尋求爭端解決途徑，美國貿易代表已奉命評估所有可行選項。

蘇宥人指出，美國政府此舉展現其強硬立場，意在捍衛美國企業利益並鞏固其在全球經濟秩序中的競爭地位，企業應密切關注這些政策變化，預作調整以因應潛在的稅務與合規風險。