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台灣為何難逃對等關稅？ 台美貿易、投資、關稅一次看

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
川普總統執意要對其他國家開徵對等關稅，引爆全球貿易戰，是一場豪賭。(路透)
川普總統執意要對其他國家開徵對等關稅，引爆全球貿易戰，是一場豪賭。(路透)

美國擴大關稅措施，美國總統川普在這個星期即將宣布對等關稅，外界預期台灣恐遭列「骯髒15國」，可能就是此次美國關數措施主要實施的對象之一。究竟台美雙邊貿易、投資及關稅概況為何？

國發會指出，在「台美貿易及投資」部分，2024年我對美國出口達1,114億美元，占總出口23.4%，工業產品出口比重達99%，出口主力產品為伺服器、電腦零配件、半導體等電子資訊產品，主要是近年來資訊電子產業供應鏈重組，大舉回台投資所致；自美進口為465億美元，占總進口11.8%，對美貿易順差達649美元，為美國第六大順差國。我對美貿易順差的出口產品主要為電子資訊產品，貢獻順差94%。

近年隨著供應鏈的轉移，我對美國投資金額由2017~2020年76億美元大幅升至2021~2024年254億美元，占我國對外總投資比重亦由2017~2020年10.5%升至2021~2024年23.4%。其中，2024年對美投資金額達141億美元，美國已成為台灣最大對外投資國。

在「台美關稅」方面，國發會表示，根據WTO資料，2023年台灣與美國的關稅，按貿易加權平均關稅計算，台灣為1.7%低於美國的2.2%，亦低於我競爭對手國日本、韓國、中國大陸的1.9%、8.4%、3.0%。

以簡單平均名目關稅計算，台灣為6.5%較美國的3.3%高出3.2個百分點，另我競爭對手國日本、韓國、中國大陸的平均關稅分別為3.7%、13.4%、7.5%。基本上，加徵關稅的衝擊，需視美國對我及主要競爭對手國課稅情形而定。

美國 關稅

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