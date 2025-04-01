備戰川普「對等關稅」 國發會三策略因應

美國擬於4月2日宣布對等關稅措施，台灣恐被列入「骯髒15國」。對此，國發會提出三策略因應，包括：「加強投資台灣，厚植產業競爭力」、「強化台美貿易及產業合作」，以及「推動全球半導體與非紅民主供應鏈」。

國發會指出，在「加強投資台灣，厚植產業競爭力」部分，將延續推動投資台灣三大方案，持續引導全球台商回台投資，經濟部正辦理三大方案延長至2027年，並將調整資格要件，包括：擴大適用全球台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備 AI 運用元素，藉以建構強韌的供應鏈體系。

同時，國發會還提到，也會積極推動五大信賴產業，強化主權 AI，確保供應鏈關鍵地位，因應全球 AI 趨勢，政府規劃推動半導體、人工智慧、軍工、安控與次世代通訊的「五大信賴產業」、六大區域產業及生活圈等，以提升我國經濟韌性及產業競爭力，確保供應鏈領先優勢。

並推動淨零、數位雙軸轉型，提升傳產及中小企業競爭優勢，「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3 策略、3 配套、1 窗口」，與各產業公協會合作，協助中小企業導入AI 技術，朝向低碳化及智慧化轉型。同時，政府亦將鼓勵企業併購，籌組產業控股公司，並啟動產業再造基金，協助傳統產業轉型升級。

在「強化台美貿易及產業合作」方面，國發會指出，將全面盤點台美貿易合作的機會，擴大對美國投資與採購，就全球供應鏈台美產業互補互利的生產分工，以及美國具投資商機的業別，邀集國內相關業者參加，推進台灣產業的全球布局與壯大。並擴大對美產業及技術合作，成為美國可信賴供應鏈夥伴，近年台美相互投資熱絡，我對美投資大幅成長，美國半導體供應鏈業者亦大舉來台設置生產服務據點或研發中心。

此外，國發會也表示，賴總統日前提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，我國將和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立 AI 晶片產業鏈全球聯盟，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。同時，政府亦將協助企業開拓多元市場與分散投資布局，強化與民主夥伴國家加強技術合作，藉由以大帶小方式，打造非紅供應鏈。