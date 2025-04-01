面對美國關稅 卓榮泰提出三應對原則

針對美國總統川普的關稅戰，我國政府因應對策，行政院長卓榮泰1日強調，台美經貿工作小組的各位首長及成員，向總統做了充分、完整的說明，我們歸納出三點主要的做法跟原則，就是「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢會前接受媒體採訪時再度被問及有關關稅問題，卓榮泰表示，全世界的地緣政治、經貿秩序，乃至於產業結構、生產鏈的結構，都還在持續的調整當中，這幾個月以來我們一直努力的瞭解跟掌握各種可能情勢的變化，也進行了必要的觀察、研商跟分析，也提出了應對的方案。前天我及副院長鄭麗君也率同台美經貿工作小組的各位首長及成員，向總統做了充分、完整的說明，我們歸納出三點主要的做法跟原則，就是「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」。

至於台灣經濟問題，卓榮泰表示，觀察台灣的經濟基本面是相當的健全，尤其是台灣出口非常強勁，已經連續16個月呈現正面的成長，今年的1、2月，我們出口的數字達到800.2億美元，較去年同期增加了16.8%，成績相當的好，而且未來的趨勢政府密切的觀察當中；至於最近股市的變化跟波動，大家都看得到，股市的變化是全球性的，政府的準備跟因應也是全面性的，政府會針對各種狀況，以及產業的各種不同程度，提出必要的做法。

卓榮泰強調，「所以我的結論是，在可能的各種風險可控的大前提底下，政府會，而且已經做足了準備，會針對各個產業不同的程度給予必要的支持，所以我要請各產業界能夠放心，主要是國人也能夠安心，大家一起面對國際的局勢，跟政府一起踏穩腳步，安心的向前。」