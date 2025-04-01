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政院盯美動態 經部盤點採購清單

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷江睿智邱琮皓余弦妙／台北報導

因應美國總統川普的對等關稅措施，賴清德總統聽取行政院簡報；府方人士指出，簡報聚焦在可能的衝擊和應處。知情官員說，因應方針包含強化雙邊經貿合作、協助企業開拓國際市場及持續提升產業競爭力，但全案必須謹慎應對，要等美方公布方案後才會提出完整因應措施。

據了解，政院緊盯美方動態，預計四月三日將視影響層面透過新聞稿或記者會對外說明。經濟部盤點對美採購潛力清單，除了中油採購阿拉斯加天然氣，也考慮增加採購石油；外交部及農業部也規畫九月籌組農業採購團赴美，擴大採購玉米等大宗穀物。

府方人士表示，從美國大選迄今，執政團隊都在積極整理應對與提出做法，前天簡報聚焦在對總統報告美方此舉可能的衝擊和應處。該人士指出，政府有準備，風險可控管，也針對可能受影響的產業討論支持性方案。

府方人士說，台灣目前基本面還是很好，外銷數字也可以證明經濟榮景，政府不僅持續關注美國關稅政策發展，也有對策。

經濟部先前評估川普關稅戰對台影響較大產業為ＩＣＴ及汽車產業；台灣未有整車出口美國，電子零組件及汽車零配件業者則布局全球，經濟部會適時邀請廠商討論因應做法。

經濟部指出，美國是台灣重要市場，大多數業者為中小企業，海外布局首重成本及租稅，降低租稅負擔至關重要，政府將持續推動與美國簽署台美避免雙重課稅協定以降低租稅障礙，也會協助產業拓展國際市場、轉型升級。

財政部官員說，我國貿易加權平均關稅稅率低於美國，且針對重要科技貨品，台灣對美國是課徵零關稅，若以對等關稅來看，預料影響可控。

官員解釋，台灣經濟命脈包括半導體、科技產品，多數台美雙方關稅都已是零稅率，其他產品對美出口值都不算大，對台灣影響尚未可知，但可能比外界認為的更低。

川普 關稅

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