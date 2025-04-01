快訊

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅戰 台經院示警：我產業復甦恐受阻

聯合報／ 記者陳素玲張文馨／台北報導
賴清德總統（中）昨在總統府接見第廿屆國際傑出發明家獎得獎人時表示，台灣要打造護國群山，才能保持在全球科技及產業鏈的關鍵地位。圖／總統府提供
賴清德總統（中）昨在總統府接見第廿屆國際傑出發明家獎得獎人時表示，台灣要打造護國群山，才能保持在全球科技及產業鏈的關鍵地位。圖／總統府提供

美國總統川普即將宣布開徵對等關稅，全球屏息以待。台經院表示，川普關稅政策成為影響國內外經濟表現的關鍵變數，美國擴大關稅措施加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，將阻礙國內產業復甦腳步。

台經院昨發布二月製造業景氣燈號，由於去年春節是二月，基期相對偏低，帶動製造業各項指標年增率明顯回升，製造業景氣信號值增加四點二九分至十五分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為景氣持平的綠燈。

不過，今年前兩月平均數據顯示產業景氣仍分歧，其中資通訊相關產業展現強勁動能，電子零組件業等產業維持熱度，傳產如化學材料、化學製品、金屬基本與金屬製品等產業，受內外需求疲弱影響，出口、外銷訂單與生產持續衰退。

台經院指出，隨著川普關稅政策頻繁調整，貿易對手國也接連反制，全球貿易政策風險升溫，導致美歐央行相繼下修經濟預測、上調通膨預期，增添全球經濟下行壓力，未來因為外部不確定性持續升高，尤其是美國擴大關稅措施加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，阻礙國內產業的復甦腳步。

以汽車關稅為例，若關稅擴及至汽車零組件，對台影響相對較大。根據台灣車輛工業同業公會統計，超過五成台灣汽車零組件出口至美國，部分業者可能調漲售價以因應營運壓力，恐抑制短期內消費者換購意願，加上國內車市買氣疲弱，影響汽車零組件業表現。

台經院認為，川普關稅新政對中國大陸經濟影響漸顯，加上石化原料供給過剩，中國進口替代效應加劇，持續中止對我國部分石化原料的關稅減讓，影響我對陸出口。東南亞與印度也面臨美國對等關稅威脅，對當地經濟與製造業需求形成壓力，間接影響國內化學相關產業景氣表現。

另外，賴清德總統昨在總統府接見「二○二四第廿屆國際傑出發明家獎」得獎人時表示，面對人工智慧快速崛起，數位轉型、淨零轉型及地緣政治變動等挑戰，「我們要打造『護國群山』，促進台灣產業、科技多元發展，才能持續保持台灣在全球科技及產業鏈的關鍵地位」。他說，要達成這樣的目標，傑出發明家持續不斷地努力絕對不可或缺。

川普 關稅

延伸閱讀

川普揚言攻擊伊朗 最高領袖哈米尼誓言「強力」反擊

股匯雙殺新台幣改寫逾9年新低 首季狂貶4.01角

美國總統川普表態對鋼鐵徵收高關稅

樺漢應對川普新政 美國田納西州設廠、第3季啟動量產

相關新聞

美關稅戰 台經院示警：我產業復甦恐受阻

美國總統川普即將宣布開徵對等關稅，全球屏息以待。台經院表示，川普關稅政策成為影響國內外經濟表現的關鍵變數，美國擴大關稅措...

政院盯美動態 經部盤點採購清單

因應美國總統川普的對等關稅措施，賴清德總統聽取行政院簡報；府方人士指出，簡報聚焦在可能的衝擊和應處。知情官員說，因應方針...

核能延役完成初審 須協商

立法院教育及文化委員會昨初審「核能延役」法案，朝野立委多次針鋒相對，因歧見過大，無法達成共識，全案保留，雖送出委員會，但...

學者：核能緊急使用法源 總統應表態

攸關「核能延役」的核管法修正草案昨因朝野立委意見分歧，全案保留送出委員會並交付朝野協商。學者表示，修正草案通過才能符合總...

虛擬貨幣要甩洗錢標籤 區塊鏈技術從詐團幫手變殺手？

虛擬資產專法草案內容預定在今年6月底前出爐，由於愈來愈多的詐團將詐欺所得款項透過虛擬貨幣匯出海外，使得如何防詐已成為專法草案討論的重頭戲，尤其，為何虛擬貨幣能輕易將詐欺款項透過洗錢手段匯到海外，這在區塊鏈技術上如何做到？要如何才能有效防堵？

府院備戰對等關稅 賴總統：確保國家利益、金融穩定

備戰美國關稅政策，賴清德總統30日與內閣團隊召開會議，並要求行政院優先確保國家利益及經濟金融穩定及發展。府方人士表示，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。