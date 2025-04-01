美關稅戰 台經院示警：我產業復甦恐受阻

美國總統川普即將宣布開徵對等關稅，全球屏息以待。台經院表示，川普關稅政策成為影響國內外經濟表現的關鍵變數，美國擴大關稅措施加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，將阻礙國內產業復甦腳步。

台經院昨發布二月製造業景氣燈號，由於去年春節是二月，基期相對偏低，帶動製造業各項指標年增率明顯回升，製造業景氣信號值增加四點二九分至十五分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為景氣持平的綠燈。

不過，今年前兩月平均數據顯示產業景氣仍分歧，其中資通訊相關產業展現強勁動能，電子零組件業等產業維持熱度，傳產如化學材料、化學製品、金屬基本與金屬製品等產業，受內外需求疲弱影響，出口、外銷訂單與生產持續衰退。

台經院指出，隨著川普關稅政策頻繁調整，貿易對手國也接連反制，全球貿易政策風險升溫，導致美歐央行相繼下修經濟預測、上調通膨預期，增添全球經濟下行壓力，未來因為外部不確定性持續升高，尤其是美國擴大關稅措施加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，阻礙國內產業的復甦腳步。

以汽車關稅為例，若關稅擴及至汽車零組件，對台影響相對較大。根據台灣車輛工業同業公會統計，超過五成台灣汽車零組件出口至美國，部分業者可能調漲售價以因應營運壓力，恐抑制短期內消費者換購意願，加上國內車市買氣疲弱，影響汽車零組件業表現。

台經院認為，川普關稅新政對中國大陸經濟影響漸顯，加上石化原料供給過剩，中國進口替代效應加劇，持續中止對我國部分石化原料的關稅減讓，影響我對陸出口。東南亞與印度也面臨美國對等關稅威脅，對當地經濟與製造業需求形成壓力，間接影響國內化學相關產業景氣表現。

另外，賴清德總統昨在總統府接見「二○二四第廿屆國際傑出發明家獎」得獎人時表示，面對人工智慧快速崛起，數位轉型、淨零轉型及地緣政治變動等挑戰，「我們要打造『護國群山』，促進台灣產業、科技多元發展，才能持續保持台灣在全球科技及產業鏈的關鍵地位」。他說，要達成這樣的目標，傑出發明家持續不斷地努力絕對不可或缺。