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因應美國對等關稅衝擊 擴大採購美能源、農產品

經濟日報／ 記者江睿智邱琮皓余弦妙／台北報導

因應美國對等關稅衝擊，經濟部盤點對美採購潛力清單，除了中油採購阿拉斯加天然氣外，現也考慮增加採購石油；另外交部、農業部9月規劃籌組農業採購團赴美，擴大採購玉米等大宗穀物。

據了解，因美國對等關稅細節尚未明朗，政院緊盯美方動態，一旦有具體結果將立即啟動因應措施，預計4月3日將視影響層面透過新聞稿或記者會對外說明。

經濟部次長江文若日前在立法院財委會表示，政府已盤點對美採購潛力清單，但採購目標涉及對美談判工作，目前不便公開。

經濟部先前評估，川普2.0關稅戰中，對台影響較大產業為ICT及汽車產業。台灣現在未有整車出口美國，至於電子零組件及汽車零配件業者則布局全球，經濟部已與產業界座談多次，後續也會適時邀請廠商討論因應做法。

經濟部也指出，美國是台灣重要市場，大多數業者為中小企業， 海外布局首重成本及租稅考量，降低其租稅負擔至關重要，因此政府持續推動與美國簽署台美避免雙重課稅協定，降低租稅障礙，另也會協助產業拓展國際市場、轉型升級。

財政部表示，配合行政院政策，正密切留意相關動向，目前盤點結果，我國貿易加權平均關稅稅率低於美國，且針對重要科技貨品，台灣對美國是課徵0關稅，若以對等關稅邏輯來看，預料影響可控。

官員解釋，台灣的經濟命脈包括半導體、科技產品等，多數台美雙方關稅都已是零稅率，其他產品對美出口值都不算大，對台灣影響尚未可知，但可能比外界認為得更低，最終仍要以川普政府公布的關稅政策細節而定，政府都有備妥因應。

台灣去年對美出口1,113.6億美元，以工業產品為大宗，包含資通訊產品、電子零組件等占比較高；去年自美進口464.6億美元，同樣以工業產品為大宗，包含石油及其製品、農產品等。

經濟部 美國 關稅

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