快訊

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

聽新聞
0:00 / 0:00

府院備戰對等關稅 賴總統：確保國家利益、金融穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統。記者余承翰／攝影
賴清德總統。記者余承翰／攝影

備戰美國關稅政策，賴清德總統30日與內閣團隊召開會議，並要求行政院優先確保國家利益及經濟金融穩定及發展。府方人士表示，美國選後至今，政府持續盤點應變之道，目前看來風險尚屬可控，將針對可能受影響產業提出支持性方案。

美國總統川普將於4月2日宣布新關稅政策，總統府、行政院已進入備戰狀態，近來密集召開會議，盤點因應策略。

總統府昨（31）日表示，賴總統30日已邀集內閣團隊共商，並由行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、台美經貿工作小組等成員前往總統官邸，向總統報告最新情勢及政府團隊現階段各項評估及因應方案整備工作。

府方人士透露，自美國大選後，執政團隊持續都在盤整應變之道，密集開會溝通，這場會議主要是向總統彙報評估結果，並報告可能衝擊與因應策略。

府方人士強調，府院一直都有在準備，風險尚可控管，且將會針對可能受影響產業推出支持性方案。另外府方人士也喊話，台灣經濟基本面仍舊很好，外銷數字可證明經濟榮景，政府密切關注美國關稅政策。

總統府發言人郭雅慧表示，卓內閣團隊成員在30日會議中，分別就美國即將推出的對等關稅等相關措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，模擬及推估可能衝擊及影響，同時整備因應方案，向賴總統報告。

郭雅慧轉述，賴總統感謝卓榮泰及行政團隊在過去數月以來努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融各種不確定性，總統請卓揆、國安會秘書長吳釗燮帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，做出最好因應，確保國家利益與經濟金融穩定及發展，對於可能受衝擊影響產業，務必給予有力支持與協助。

此外，行政院經貿談判辦公室昨日表示，台美經貿小組在過去二個月以來，已完成關稅情境分析及衝擊評估，並研擬多面向因應方案，給予產業有力支持與協助。

總統府發言人 美國大選 關稅

延伸閱讀

劉和然參戰轟卓榮泰：別只會嘴 先搞懂地方需求

翁曉玲索資卓揆要先把關 黃國昌酸：自家權貴卻不敢動

台積電高雄二奈米廠擴產典禮 卓榮泰：永遠是台灣的國家隊

翁曉玲索資料要卓榮泰同意 黃國昌酸「遮醜」：為逃避監督

相關新聞

美關稅戰 台經院示警：我產業復甦恐受阻

美國總統川普即將宣布開徵對等關稅，全球屏息以待。台經院表示，川普關稅政策成為影響國內外經濟表現的關鍵變數，美國擴大關稅措...

政院盯美動態 經部盤點採購清單

因應美國總統川普的對等關稅措施，賴清德總統聽取行政院簡報；府方人士指出，簡報聚焦在可能的衝擊和應處。知情官員說，因應方針...

核能延役完成初審 須協商

立法院教育及文化委員會昨初審「核能延役」法案，朝野立委多次針鋒相對，因歧見過大，無法達成共識，全案保留，雖送出委員會，但...

學者：核能緊急使用法源 總統應表態

攸關「核能延役」的核管法修正草案昨因朝野立委意見分歧，全案保留送出委員會並交付朝野協商。學者表示，修正草案通過才能符合總...

虛擬貨幣要甩洗錢標籤 區塊鏈技術從詐團幫手變殺手？

虛擬資產專法草案內容預定在今年6月底前出爐，由於愈來愈多的詐團將詐欺所得款項透過虛擬貨幣匯出海外，使得如何防詐已成為專法草案討論的重頭戲，尤其，為何虛擬貨幣能輕易將詐欺款項透過洗錢手段匯到海外，這在區塊鏈技術上如何做到？要如何才能有效防堵？

府院備戰對等關稅 賴總統：確保國家利益、金融穩定

備戰美國關稅政策，賴清德總統30日與內閣團隊召開會議，並要求行政院優先確保國家利益及經濟金融穩定及發展。府方人士表示，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。