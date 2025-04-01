府院備戰對等關稅 賴總統：確保國家利益、金融穩定

備戰美國關稅政策，賴清德總統30日與內閣團隊召開會議，並要求行政院優先確保國家利益及經濟金融穩定及發展。府方人士表示，美國選後至今，政府持續盤點應變之道，目前看來風險尚屬可控，將針對可能受影響產業提出支持性方案。

美國總統川普將於4月2日宣布新關稅政策，總統府、行政院已進入備戰狀態，近來密集召開會議，盤點因應策略。

總統府昨（31）日表示，賴總統30日已邀集內閣團隊共商，並由行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、台美經貿工作小組等成員前往總統官邸，向總統報告最新情勢及政府團隊現階段各項評估及因應方案整備工作。

府方人士透露，自美國大選後，執政團隊持續都在盤整應變之道，密集開會溝通，這場會議主要是向總統彙報評估結果，並報告可能衝擊與因應策略。

府方人士強調，府院一直都有在準備，風險尚可控管，且將會針對可能受影響產業推出支持性方案。另外府方人士也喊話，台灣經濟基本面仍舊很好，外銷數字可證明經濟榮景，政府密切關注美國關稅政策。

總統府發言人郭雅慧表示，卓內閣團隊成員在30日會議中，分別就美國即將推出的對等關稅等相關措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，模擬及推估可能衝擊及影響，同時整備因應方案，向賴總統報告。

郭雅慧轉述，賴總統感謝卓榮泰及行政團隊在過去數月以來努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融各種不確定性，總統請卓揆、國安會秘書長吳釗燮帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，做出最好因應，確保國家利益與經濟金融穩定及發展，對於可能受衝擊影響產業，務必給予有力支持與協助。

此外，行政院經貿談判辦公室昨日表示，台美經貿小組在過去二個月以來，已完成關稅情境分析及衝擊評估，並研擬多面向因應方案，給予產業有力支持與協助。