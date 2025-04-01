核能延役完成初審 須協商

立法院教育及文化委員會昨初審「核能延役」法案，朝野立委多次針鋒相對，因歧見過大，無法達成共識，全案保留，雖送出委員會，但須交付朝野協商。

國民黨籍召委葛如鈞表示，我國能源安全、經濟安全及國家安全不能等。核能安全委員會主委陳明真則說，在安全、有共識、核廢料可處理情況下，政府可決定是否使用核電，不過目前「最後一哩路」是核廢料最終處置場還未找到。

國民黨力推「非碳家園」、「核電延役」，藍白立委提出「核子反應器設施管制法」第六條修正草案，共計十個版本，盼透過修法放寬核電延役條件。教文委員會昨天排審，民進黨立委透過議事程序採拖延戰術，朝野立委發生多次言語衝突。

民進黨立委張雅琳表示，國民黨想反攻大陸，沒想在台灣長治久安，讓專家質疑當時有無按照安全標準建設。民進黨立委吳沛憶也說，核廢料問題沒解決，細看各委員版本也沒規範清楚有效期多久前申請，非常不負責。

民眾黨立委張啓楷指出，核電是世界趨勢，民進黨卻緊抱神主牌，還汙名化核電，且核廢料問題怎會推給在野黨？國民黨立委葉元之則說，國民黨提案修法並非要立即恢復核能，而是讓政府有彈性可運用，延役還是要評估及共識。

陳明真說，當初規範核電廠於到期前五年申請延役，是規畫無縫接軌發電，但現在核電廠設備及零件更換、核安措施、台電準備期、核安會審查期等因素都需要時間及經費，即便修法通過，也沒有辦法馬上讓核電廠運轉。

葛如鈞認為，台灣能源安全、經濟安全及國安完全不能等，畢竟目前超過八成能源都來自境外運入，若極端情況發生，能源安全將岌岌可危，更別說ＡＩ發展用電年增三至卅個百分點。

陳明真指出，在安全、有共識、核廢料可處理情況下，可由經濟部及台電決定是否使用核電，不過目前「最後一哩路」是核廢料最終處置場還未找到；經濟部及台電則都說，沒有缺電問題，且綠電成本已大幅下降。

國民黨立委柯志恩表示，核安會怎放任立委們持各自立場爭論？作為專業單位，應提出看法及解方，不然就是發函請行政院「非核小組」開會，將核能使用的情況講清楚。核安會承諾會發函。法務部與會代表則說，該法案涉及多面向專業，建議核安會先評估及草擬條文。

由於朝野黨團及政府相關單位都無共識，葛如鈞建議停止討論，含修正動議一同送院會協商處理，最後表決七比七，葛裁示初審通過。