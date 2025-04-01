開徵十年…水汙費要調高 2,200家業者受到影響

環境部昨（31）日修正發布水汙染防治費收費辦法，開徵水汙費十年以來，首度調漲費率，包含合理化調整有害健康物質費率等，並新增投資抵減誘因，預計2026年起實施，預估2,200家晶圓半導體、PCB等科技業者受到影響。

水汙費開徵十年費率未漲，環境部表示，經通盤檢討並參考最新廢汙水處理防治成本，針對特定行業廢水常見的有害健康物質，如重金屬鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷及氰化物等合理化調整費率，以符合「汙染者付費」原則，促使排放量較大者承擔相對應環境責任，從而提升企業減汙意願。

環境部表示，配合近年放流水標準修訂，氨氮已納入管制及逐年加嚴；鋅、錫同為具累積性之重金屬，因此這次徵收項目新增氨氮、鋅及錫，開徵第一年費率氨氮為每公斤40元，鋅、錫為每公斤1,000元。

環境部表示，調整部分費率及新增收費項目預計自2026年開始實施，為減緩對業者影響，開徵後第一年為全額徵收之五折，優惠折扣逐年遞減，至第六年全額徵收，粗估約2,200家主要為工業區或科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業等行業受影響，開徵後首年九成收費對象增加費額低於2萬元，實際受影響家數及金額相對有限。

為符合全球淨零減碳行動，此次修正同步規劃廢水處理設備投資抵減制度，企業若新投資能資源化廢水處理設施，例如造紙業導入厭氧處理，收集沼氣後發電，達循環經濟效益；半導體業回收廢水中高濃度氨氮，產製廢水資源化物質等，可申請水汙費抵減，各期抵減費額以該期費額60％為上限，最多三年，鼓勵業者投入能資源化達成產業轉型。