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經部公告光電申設4子法 確保審查透明並兼顧生態

中央社／ 台北31日電

經濟部今天公告光電申設4子法，包括規定業者應於申請階段時召開說明會，並擬定地方同意函檢核書表格式，確保地方政府核發標準一致；另規範光電案場與鄰近民宅應保持適宜距離等，確保審查簡化、透明化，同時兼顧生態

經濟部今天公告「電業登記規則」、「自用發電設備登記規則」、「再生能源發電設備設置管理辦法」、「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」及其相關書表格式。

能源署透過新聞稿說明，為保障在地民眾知情權，已邀集相關部會、地方政府與公（協）會研商修正「電業登記規則」，規範設置者申請籌設許可前，應於光電板鋪設最多、升壓站及儲能設備所在村（里）召開說明會，並應檢附「太陽光電發電業辦理籌設或擴建計畫地方說明會會議紀錄、簽到表」，以深化在地參與及明確事項。

另外，為使地方政府核發光電電業同意函有一致標準，經濟部併同修正「電業登記規則」，建立「直轄市、縣（市）主管機關核發太陽光電發電業同意函要件檢核表」統一審查標準，供地方政府有所依循，以提升行政效能。

此外，為維護民眾居住環境品質，此次也修正「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，明定光電設施與建地應保持適宜距離；並依發電設備類別，同步修正「電業登記規則」、「自用發電設備登記規則」、「再生能源發電設備設置管理辦法」，規範各類別皆須充分考量對景觀及生態影響，以促進共融發展。

經濟部強調，盼透過精進光電相關法規，確保地方和諧與光電發展共存、共榮、共好，建構整體友善環境，實現永續雙贏。

再生能源 太陽光電 生態 經濟部

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