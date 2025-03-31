國安基金4月14日召開例會 市場預期聚焦美對等關稅影響

台股今天殺聲隆隆，下跌逾900點。據悉，國安基金將於4月14日召開例行會議，市場預期屆時會議將聚焦美國總統川普對等關稅政策影響；除例會之外，若遇市場失序等狀況，國安基金亦可視情況召開臨時會，討論是否執行市場安定任務。

美國即將在4月2日實施對等關稅，美股重挫，台股連動，今天收盤大跌906.99點，為單日第4大跌點，3月全月重挫2357.28點。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天上午在立法院備詢時表示，美國政府將在4月2日公布對等關稅政策，目前仍充滿不確定性，所以市場都還在觀望，股市最怕不確定性及預期心理，現在全球大多股市都因而走跌。

阮清華指出，如果有必要，國安基金會召開相關委員會議審慎討論、評估，進場與否還要再持續觀察，美國相關政策確定後，國安基金也會盤點並充分瞭解這些措施對台灣、股市的影響。

國安基金須經基金管理委員會討論及共識決議，認為已有「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，才會授權執行秘書視情況動用最高額度新台幣5000億元的資金，執行市場安定任務。

國安基金過去曾8度進場護台股，現在則不在場內。

據悉，國安基金下一次例會預計於4月14日登場，市場預期屆時會議將聚焦川普對等關稅政策對台灣以及股市的影響。不過，如果遇到金融市場失序等狀況，國安基金也可以視情況召開臨時會，討論是否執行市場安定任務。