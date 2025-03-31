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今年首季新台幣淪「最弱亞幣」央行出招了...約外資保管行「喝咖啡」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國總統川普關稅政策重擊全球股匯走勢，熱錢今年一路賣超台股並大舉匯出，拖累新台幣匯率在今年第1季淪為「最弱亞幣」；為延緩新台幣匯率貶勢，市場傳出，央行在過去一段期間陸續約來各大外資保管行「喝咖啡」，或透過電話關切，多管齊下「鼓勵」外資賣股匯出時，可用遠期外匯或換匯方式交割，以減輕新台幣匯率面臨的貶值壓力。

路透報導指出，過去一段時日，我國央行陸續邀請各大外資保管行「喝咖啡」，或以電話聯繫，主要是要求外資在賣超台股後匯出時，若當初匯入是以換匯或遠期外匯避險，央行便「鼓勵」匯出時也應以換匯和遠匯部位進行交割。

據統計，外資在今年首季大賣台股6,822億元，以新台幣匯率33元估算，匯出規模恐超過200億美元。

消息人士表示，央行約外資保管行「喝咖啡」，主要是表達，外資賣股後要匯出，可以把先前匯入時的換匯與遠匯部位結清，這樣一來，可減輕新台幣匯率的貶值壓力；更深一層來說，央行不希望外資在新台幣重貶時趁機投機與套利。

央行副總裁朱美麗今天赴立法院財委會報告時，立委王鴻薇詢問，新台幣匯率近日貶落至逾九年新低，今年以來，主要亞幣裡只有新台幣與越南盾呈貶值，日圓、韓元、星元等其他主要亞幣都升值，原因為何？

朱美麗回應，新台幣匯率貶值主要是川普政策的不確定性引起，但以波動幅度而言，新台幣匯率還是相對穩定。

王鴻薇追問，「雖然電價凍漲，讓通膨壓力稍微可以喘口氣，但台灣能源仰賴進口，是否擔心新台幣繼續貶下去，對物價造成壓力，央行的對策是什麼？」朱美麗回應，「當然會擔心，央行會隨時關注外匯市場的波動，也會留意新台幣匯率貶值，對物價可能造成的影響」

台幣匯率 外資 新台幣

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