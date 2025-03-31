達梭系統以AI驅動虛擬雙生！助「活體心臟」計畫邁大步

法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）31日宣布，團隊正在進行新一代「活體心臟（Living Heart）計畫」模型的beta測試與評估，該模型可針對個別患者或患者群體進行高度客製化。此次測試旨在提升模型的配置能力與自動化程度，透過AI驅動的虛擬心臟模型，能夠簡化醫療器材的研發進程，並加速新療法的測試與法規核准流程。

「活體心臟（Living Heart）」計畫的成員正在測試高度客製化模型的開發，該模型能夠透過一鍵操作調整組織屬性、結構變異以及其他參數。新一代模型奠基於該計畫多年與真實病患的合作基礎，憑藉對人體生理學（human physiology）的深刻洞察，能夠建立數千個虛擬病患雙生模型，為生成式AI提供強大的訓練資料集（training set）。研究人員和臨床醫師無需倚賴人體或動物實驗，亦不受隱私或個人資料限制，即可深入瞭解疾病機制及患者群體對特定療法的反應。

達梭系統生命科學與醫療保健產業副總裁Claire Biot表示，十年前，活體心臟計畫開創歷史，推出全球首個人類心臟的虛擬雙生技術。今天，我們再次邁出重要一步，推出新一代的全參數化、可客製化的整體心臟模擬模型，使醫療器材企業能夠更快且更具信心地設計、測試和驗證創新。

Claire Biot指出，達梭系統團隊憑藉旗下「3DEXPERIENCE平台」，這項突破性技術成功的幫助旗下客戶大幅降低研發成本、加速法規核准流程，提升針對器材與真實病患解剖結構整合的預測能力，還能在精準醫療（precision medicine）領域推動更廣泛的應用。

經營團隊透露，這項最新的「活體心臟（Living Heart）模型」的beta測試緊隨《ENRICHMENT Playbook》指南發表後展開，該指南專為醫療器材產業提供指引，說明如何運用虛擬雙生技術加速臨床試驗，此成果是在與美國食品暨藥物管理局（FDA）成功完成為期五年合作後發表。

虛擬雙生技術的驗證能力和效率為生物製藥、醫院、醫療器材、穿戴式裝置和公共衛生等領域帶來絕佳優勢，包括降低成本、加速法規核准流程，以及改善病患治療效果。達梭系統憑藉數十年來在工業應用領域累積的領先地位與專業知識，持續推動在主流醫療、臨床試驗和患者護理等領域的創新應用，進一步鞏固其在全球醫療虛擬雙生的領導地位。