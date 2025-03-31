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市場避險氣氛濃厚 富邦投信：期待下半年殺手級AI應用落地

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

投資者對川普即將宣布的新一輪關稅政策感到擔憂，全球市場因避險情緒而擾動，股市普遍下跌，黃金價格創歷史新高。日元升值，美債收益率下降。主要跌勢來自上周五（3/28）公布的美國消費者信心大幅下滑、PCE報告中顯示消費者支出疲軟以及價格回升推動美股下跌。加上本周是季度末，4月2日將公布「對等關稅」，市場波動可能進一步加劇。

富邦投信投資策略師徐翊達分析，整體來看，市場不確定性較多，導致較多資金離場觀望，先謹慎看待，尚未轉全面悲觀，期待中美、烏俄關係改善，逆轉經濟衰退疑慮。下半年期待在算力成本大幅下降後，將會有殺手級的AI應用落地，進一步成為新科技主軸。

目前市場避險氣氛濃厚，先前過度樂觀看待川普關稅政策，但因為政策反覆速度過於快速，使得市場更難掌握，加上其他國家態度都比預期強硬，使得關稅衝突比想像更加嚴重，進而使得經濟降溫的疑慮大幅上升。黃金今（2025年已上漲約17%，去年漲勢受到央行購買和避險需求的推動，近期疊加美國市場衰退交易與關稅恐慌交易。傳統避險工具美債在一季度的表現也超過美股，累計漲幅超過2%，而標普500指數則累計下跌約5%。

此外，市場預期「對等關稅」政策除了針對美國汽車行業外，還可能針對半導體晶片、藥品和木材等行業。像輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和英特爾這樣的晶片製造商也將成為關注焦點；製藥巨頭如輝瑞、強生、默克和百時美施貴寶也將暴露在風險中。考慮到即將宣布的「對等關稅」政策，高盛已將未來12個月美國經濟衰退的概率從此前的20%大幅提升至35%，將2025年美國平均關稅率預期從10個百分點上調至15個百分點。

隨著經濟前景惡化，高盛還預計美聯準會年內將降息三次，將利率水準維持在3.50-3.75%。AI硬體投資處於雜音階段，微軟對於資料中心的資本支出刪減傳聞甚囂塵上。也因為雜音多，故變成市場對2季度科技業營收與獲利的不確定性大增，導致市場獲利了結賣壓大。

徐翊達表示，短期對股價偏高的半導體供應鏈、AI硬體相對保守看待。至於受惠於關稅、俄烏和談等消息的鋼鐵、航運，以及未來需求仍旺的邊緣運算、記憶體等低基期科技股，相對看好。

美國經濟 關稅

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