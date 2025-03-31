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燁輝調漲4月盤價 內銷漲500元、外銷最高漲30美元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

時序進到第2季傳統鋼鐵旺季，鋼市正向發展，主力外銷鋼廠燁輝（2023）31日調漲4月盤價，內銷每公噸漲500元，外銷最高漲30美元，鋼鐵行情穩定向上，多頭格局不變。

法人表示，政府立案調查大陸熱軋對台反傾銷後，來自大陸的低價鋼材瞬間大減，後續並鎖定南韓等地進口鋼材，台灣鋼價獲得合理支撐，31日燁輝持續調漲4月盤價，凸顯上下游鋼廠共同提價的動能延續，未來前景樂觀。

燁輝執行副總陳維誠指出，全球景氣動盪，經濟進入新「低增速常態」，各大國際組織普遍預測2025年全球經濟增長將在2.7%至3.3%間。行政院主計處預估今年經濟成長率可達3.14%，維持成長態勢，經濟部統計處公布累計前2月工業生產指數年增10.88%，製造業生產指數年增11.58%，顯示終端需求持續復甦、景氣穩定。

鋼鐵供需方面，俄烏戰爭和談契機浮現，戰後重建將為鋼市帶來商機。美國當前經濟穩健向前，PMI已回到榮枯線上，PCE物價指持續放緩，房租年增率持續下降，有效舒緩通膨回升風險。歐洲央行降息2碼，歐元區製造業PMI創兩年新高，歐洲復甦步伐已現。

大陸寬鬆貨幣政策降準降息，擬發行規模達1.3兆人民幣超長期特別國債，有利提振經濟同時拉動鋼需，促進鋼市活絡。

陳維誠表示，鋼市進入傳統旺季，鐵礦砂價格維持每公噸100美元以上，大陸國產煤礦價格在146至150美元區間盤整，原料趨高有利鋼價持穩不墜。此外，大陸官方宣示今年將持續壓減粗鋼產量，推動產業減量重組，去產能政策方向不變。

燁輝 鋼鐵

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