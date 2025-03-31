已開發歐洲股票基金淨流入居冠 美國股票型基金轉為淨流出

關稅政策引發連鎖反應，全球股市動盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年3月20日至今年3月26日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入30.79億美元超越其他市場居冠，美國股票基金轉為淨流出202.55億美元，亞洲不含日本股票型基金轉為淨流出0.06億美元，全球新興市場呈現小幅淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國新關稅政策的提前宣布使市場重新評估全球貿易格局。美國消費者信心下滑影響內需成長，資金流向顯示投資人短期內減少對美股的配置，轉向較為穩健或具較低基期的市場。

在歐洲部分，安聯投信表示，歐洲市場在政策支持與基礎建設投資計畫的推動下展現韌性。德國政府近期通過大規模基礎建設與國防支出法案，吸引資金流入歐洲市場，特別是工業與能源相關產業受惠較大。此外，法國與義大利基礎建設項目亦獲得歐盟資金支持，增強市場信心。同時，英國央行表示將維持寬鬆貨幣政策，以支持經濟復甦，這使得英國股市在近期展現相對穩健的表現。

展望後市，安聯投信表示，中國大陸近期公布1-2月工業企業利潤年減0.3%，顯示企業獲利仍處於低迷狀態，但外資企業部分則有4.9%的成長。大陸官方近期推出多項刺激內需政策，包括消費補貼、稅收減免與民生保障計畫，未來內需消費產業可能迎來轉機。此外，印度與東南亞市場在全球供應鏈轉移下仍具有長期成長潛力。特別是在半導體、電動車供應鏈與資訊科技相關產業，該區域持續吸引國際資金流入。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，在不斷變化的政策格局下，川普政府承認美國於AI領域的領先地位且希望保持領先，該定調對人工智慧產業發展有正面影響，未來監管放鬆、商業友善環境有利更多技術投資和資本市場活動。依賴海外供應鏈的企業則可能面臨更多不確定性，關稅或其他對大陸限制所產生影響尚待待觀察，但整體而言是可控的。

莊凱倫表示，近期投資人在川普政策不確定時期尋求風險趨避，市場波動可能持續，短期股市估值修正，回檔幅度較大，但與過去幾年回檔走勢一致，這是牛市中的正常且健康現象，目前持續正向看待AI發展與長期基本面。

安聯投信台股團隊表示， 近期盤勢主要受國際情勢影響，美國總統關稅川普就任後，針對關稅議題反覆不確定的態度，引發市場多方擔憂，影響股市氛圍及短期資金流動。由於美國即將祭出對等關稅，加上台灣4月清明連假在即，投資人氣氛更顯保守，也使股市修正幅度較大。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，觀察產業狀況，根據團隊供應鏈訪查顯示，企業多已有產能調整計畫，預期對企業獲利影響僅屬短期，但近期心理層面衝擊凌駕於實質獲利面。此外，AI發展已兩年，近期因Deepseek興起，讓投資人及雲端服務業者(CSP)重新審視算力需求，加上新晶片推出時程不確定，短期受美國相關雜音，對台股硬體供應鏈相對不利，近期也出現修正。我們仍相對看好長期AI發展，但仍需要觀察評價面水準。

就基本面來看，雖然美國投資人擔憂關稅引發經濟衰退，但從台灣供應鏈來看，目前預估台股企業獲利2025年仍有雙位數成長率，整體科技股也維持較高成長率，獲利對股價應有支撐。由於仍有不確定因素，市場短期可能偏向觀望，盤勢上半年整理機率大，下半年隨著相關事件逐漸明朗，加上企業獲利走強，可望帶動盤勢回升。