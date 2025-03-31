非投資級債淨流入居冠 投資級債轉為淨流出

近期全球債市受到美國關稅政策變數、經濟數據調整及市場對聯準會利率決策預期影響，整體資金流向呈現分歧走勢。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年3月26日止，投資級債市場由前一周淨流入27.4億美元轉為淨流出0.4億美元，反映市場對未來利率走勢的不確定性；非投資級債資金流入動能減緩至3億美元，新興市場債流出規模則自9.5億美元縮減至4.6億美元，顯示資金轉向青睞收益較高的標的。

安聯投信表示，美國近期公布的經濟數據顯示，第4季GDP年增率上修至2.4%，核心PCE價格指數則遭下調，顯示通膨壓力有所緩解。然而，美國3月消費者信心指數降至四年低點，對未來一年的通膨預期則升至兩年來最高，市場對聯準會降息時點的預測趨於保守。川普政府宣布將對海外生產汽車徵收25%關稅，雖暗示部分國家將獲得關稅減免，但市場仍擔憂貿易政策變動可能衝擊經濟成長與通膨走勢，影響投資人風險偏好。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，非投資等級債券利差未明顯擴大，代表美國經濟仍處於擴張區間，市場擔憂很大部分來自宏觀經濟的不確定性。

展望後市，莊凱倫表示，未來隨著川普政府政策更加清晰及確定，應有助於市場找到更好的立足點，短期非基本面所引起的修正亦代表著機會，建議可關注並伺機布局基本面和成長相對良好，但近期股價反應幅度過大的標的。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，川普上任後，近期GDP成長預期有所降溫，但主要來自於淨出口大幅減少；另一方面，消費者擔心在關稅政策推動下，所可能面臨的通膨壓力可能越來越高。

據安聯環球投資研究，川普上任後，受美國貿易政策、削減聯邦政府支出以及對無證移民實施驅逐等，似乎已對一些商業信心指標等「軟」數據產生影響，幸好零售銷售和工業生產等「硬」數據仍然相對持穩，也對GDP有支撐效果。

在美國通膨方面，川普最近宣布對主要貿易夥伴徵收關稅，可能引發進口中間產品製造商與進口商品零售商價格急劇上升。但回顧2018年川普首次對中國大陸商品徵收關稅時的研究顯示，最終承擔更高關稅負擔的是美國消費者；關稅實際上等於額外稅收，通膨效應可說是難以避免。

展望後市，許家豪表示，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。在投資上，由於川普相關政策推出程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，主動操作、由上而下、嚴謹檢視基本面與波動度管理等，更顯重要，建議持續關注景氣展望、市場信心與評價。股票市場方面，目前正受惠於良好的成長前景與進一步降息預期，即便聯準會未來可能轉趨保守。基於市場分歧加劇以及潛在政策變數，投資人應預期市場波動性將再次上升。