7224萬就安基金不符用途 勞動部爭取公務預算歸墊

去年勞動部職場霸凌案燒出就業安定基金濫用爭議，根據審計部報告指出，就業安定基金高達7224萬不符用途。勞動部今下午召開記者會表示，將向行政院爭取編列明年度公務預算並歸墊就安基金。

針對就安基金遭濫用一事，今年1月3日勞動部公布強化把關機制，未來就安基金將不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政費用、跟基金法定用途無關的廣宣費、採購年節禮品等都嚴禁，相關法規修訂預計今年上半年完成。

而今年3月21日下午，勞動部收到審計部查核勞動部及所屬2020年至2024年就業安定基金經費情形的審核結果，審計部認為，勞動部及所屬就安基金辦理勞動節形象影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等各項支出，與就安基金支出用途規定關聯性不高，應予收回，修正就安基金2024年決算7224萬6254元，勞動部上周五同意修正，未來將據以向行政院爭取編列以後年度公務預算歸墊就業安定基金。

黃國昌於臉書指出，洪申翰上會期說會去追回濫用的錢，以及會去問許銘春，結果這會期被質詢時馬上被戳破根本沒有，甚至連答應要提供勞動部函覆審計部的函文，質詢後就翻臉不給，公然在國會殿堂說謊耍賴，7224萬全都應該要追回。

勞動部常務次長陳明仁今天回指出，經歸納審計部針對勞動部及所屬機關使用就業安定基金經費相關個案所提意見，以及勞動部就制度面及執行面通盤檢討結果，有關就安基金運用合宜性爭議，主要肇因包含勞動部公務預算業務費編列不足，長期勻用就安基金；文宣媒體通路採購開口契約適用範圍有待檢討；宣導品採購及領用分送未訂定相關規範；就安基金管理會及就業安定基金內部管控審核小組運作，未能發揮功能等問題。

陳明仁表示，對審計部的審核結果予以尊重，後續將向行政院爭取編列2026年公務預算並歸墊就安基金。

精進措施部分，陳明仁指出，修正「勞動部勞動力發展署就業安定基金內部管控審核作業要點」，重要計畫預算金額由5000萬元改為2000萬元以上須送基金內部管控審核小組審議，以擴大管控範圍。