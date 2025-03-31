快訊

美股早盤／黑色星期一4大指數開低走低 標普500測試關鍵支撐

最新警戒區曝！4縣市深夜大雨特報 山區慎防坍方

台銀：美關稅若強勢上路引反制 金價有望衝3100美元

中央社／ 台北31日電

美國總統川普揮關稅大刀，避險買盤激勵國際金價上週衝破每盎司3080美元大關、再創新高。展望後市，台銀今天指出，關鍵在美國本週將公布的對等關稅內容，若關稅強勢實行並引發各國更大規模反制，避險資金有望助金價挑戰3100美元。

上週川普拋出將對所有非美國製造汽車徵25%關稅，加拿大、歐盟、日本等盟友迅速表態反擊，加上美國原定4月初將公布對等關稅措施，市場恐慌情緒一舉衝高。

隨風險性資產資金撤出，歐美、亞洲股市重挫，黃金再獲得避險資金青睞，驅動金價上衝最高至每盎司3086.7美元，再刷新歷史新高紀錄。

台灣銀行貴金屬部今天發布國際金市週報指出，由於市場避險情緒沸騰，風險性資金撤出並湧向金市，推動金價續創新高，近期金價僅出現短暫修正，除短天期均線上移至3000美元上方，所有均線呈現多頭排列上行氣勢；但金價缺乏明顯修正，技術指標處於高檔過熱區。

台銀貴金屬部表示，本週市場將關注對等關稅實行內容，若未如市場預期強硬或出現推遲實施的舉措，恐令避險情緒驟降，同時，須提防市場焦點轉向擔憂關稅引發通膨復燃，使美國聯準會（Fed）降息之路受阻，不排除關稅利多鈍化後，會打壓金價高檔拉回測試下方均線支撐。

台銀貴金屬部分析，不過，反之若美國關稅強勢實行並引發各國更大規模反制，避險資金仍有望助金價挑戰3100美元整數大關並持續盤堅上行。

美國聯準會 金價 關稅

延伸閱讀

美股VIX恐慌指數飆高逾10% 川普對等關稅讓市場「剉咧等」

抗美對等關稅 中日韓抱團、加快自貿協定談判

關稅前景陰影壟罩 股市跌、債市獲資金追捧

德總理：歐盟將堅定回應美關稅 但對妥協持開放態度

相關新聞

管制工具機出口俄羅斯 掐斷業者命脈？經濟部說話了

針對媒體報導政府管制高階工具機業者出口俄羅斯，掐斷業者生存命脈；經濟部31日澄清表示，經濟部出口管制措施係與美、歐、日等...

7224萬就安基金不符用途 勞動部爭取公務預算歸墊

去年勞動部職場霸凌案燒出就業安定基金濫用爭議，根據審計部報告指出，就業安定基金高達7224萬不符用途。勞動部今下午召開記...

因應川普關稅政策 漢翔：已提前在美設廠降低地緣政治風險

川普的關稅政策，為全球經濟帶來諸多不確定性。漢翔航空工業今天表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠...

中油4月起工業用天然氣漲3% 民生及電業凍漲

台灣中油公司31日宣布，考量照顧民生，4月1日起民生及電業用戶氣價不調整，由中油吸收；但工業用天然氣調漲3%。

打造更多AI獨角獸 數發部首波AI投資企業名單出爐

迎接國際AI浪潮，政府將加大投資AI產業力道，數發部31日指出，將利用百億國發基金，推動「加強投資AI新創實施方案」，將...

雲林溝子埧產業園區獲開發許可 國土署估產值近百億

「雲林古坑溝子埧產業園區」開發計畫今天獲得內政部核發開發許可。內政部國土管理署指出，該基地約71公頃的台糖土地編更為工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。