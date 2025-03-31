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修正發布水污染防治費收費辦法 2200業者受影響

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部31日修正發布「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，修正包括合理化調整有害健康物質費率，同時將氨氮、鋅及錫納入收費項目，並新增能資源化抵減措施，預計將從2026年開始實施，預估2,200家晶圓半導體、PCB等科技業者受到影響。

水污染防治費開徵10年費率未漲，環境部表示，考量污染防治費若低於污染防治成本，無經濟誘因促使污染者減量，經通盤檢討並參考最新廢污水處理防治成本，針對特定行業廢水常見的有害健康物質，如重金屬鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷及氰化物等，合理化調整費率以符合「污染者付費」原則，促使排放量較大者承擔相對應環境責任，從而提升企業減污意願。

各業別普遍具有的共同收費項目如化學需氧量(COD)及懸浮固體(SS)，因涉及較廣，本次未調整費率。同時，配合近年放流水標準修訂，氨氮已納入管制及逐年加嚴，氨氮是目前污染河段主要未符合水質項目，對水中生物具危害性也是優養前導物質，另鋅、錫同為具累積性之重金屬，故本次徵收項目新增氨氮、鋅及錫，開徵第一年費率氨氮為每公斤40元，鋅、錫為每公斤1,000元。

環境部表示，調整部分費率及新增收費項目預計自2026年開始實施，為減緩對業者影響，開徵後第1年為全額徵收之5折，優惠折扣逐年遞減，至第6年全額徵收。綜上評估費率調整後，僅2,200家主要為工業區或科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業等行業受影響，開徵後首年9成收費對象增加費額低於2萬元，實際受影響家數及金額相對有限。

另外，為符合全球淨零減碳行動，這次修正同步規劃廢水處理設備投資抵減制度，企業若新投資能資源化廢水處理設施，例如造紙業導入厭氧處理，收集沼氣後發電，達循環經濟效益；半導體業回收廢水中高濃度氨氮，產製廢水資源化物質等，得檢具文件向環境部或地方環保局申請水污費費額抵減。各期抵減費額以該期費額60％為上限，最多3年，希望廢水處理也能發電及採礦，鼓勵更多業者積極投入能資源化達成產業綠色轉型。

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