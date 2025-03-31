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因應川普關稅政策 漢翔：已提前在美設廠降低地緣政治風險
川普的關稅政策，為全球經濟帶來諸多不確定性。漢翔航空工業今天表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房，建廠初期以生產發動機高價值零組件打穩業績基礎，再逐步增加不同品項。尤其，美國落實優先採購美國製造產品的BAA（Buy America Act）法案，對此，漢翔都已迅速因應。
漢翔董事長胡開宏說，在全球局勢不穩的情況下，漢翔要爭取國際訂單，美國設廠、接單、打造新產線，都是必須策略。目前已踏出重要一步，也樂見國內廠商一同前往，形成產業聚落。
他說，漢翔2016年即在美國成立子公司，美國廠是漢翔的海外生產據點，也是進軍美國市場的重要基石，新廠房幅員廣大，結構規畫妥適，且靠近主要客戶，位置極具戰略意義，能夠打造更加穩定的供應鏈，讓地緣政治的風險降到最低。
胡開宏25日率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁簽署合作意向書，正式宣布雙方將在儲能、航空、生技醫療三大領域的深度合作，共同拓展東南亞市場。
漢翔說，隨著「2MW風光儲電力島示範案場」正式啟用，公司已馬不停蹄進軍海外市場。同時攜手縱橫集團，雙方簽訂5年生產長約，與縱橫集團旗下的生技醫療產品結合，在美國開闢全新產線。美國廠同時也導入縱橫集團的設計與製造技術，展開生技醫療產品的合作。
另外，縱橫集團也將媒合航空零件業務交由漢翔生產，漢翔則協助縱橫集團於馬來西亞建置產線，提供認證輔導與技術支援，未來可望在產能上相互扶持，擴大雙方的供應鏈體系。漢翔與縱橫集團將提供穩定的供電環境，為各大企業提供最佳電力使用方案，搶占東南亞儲能市場先機，將電力島的多元應用推廣至東南亞。
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