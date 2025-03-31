中油4月起工業用天然氣漲3% 民生及電業凍漲

台灣中油公司31日宣布，考量照顧民生，4月1日起民生及電業用戶氣價不調整，由中油吸收；但工業用天然氣調漲3%。

中油表示，全球液化天然氣(LNG)現貨價格，因歐洲天然氣庫存水位遠低於去年同期，為符合歐盟天然氣儲存法規，進口業者須加速回補，與亞洲國家搶購LNG現貨，致我國LNG進口成本仍維持相對高檔。

中油自110年至113年吸收工業用戶(含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶)氣價金額已超過1,300億元，114年截至2月底工業用戶吸收金額逾20億元，致天然氣大幅虧損。依據政府核定之天然氣價格公式計算，工業用戶平均售價仍遠低於目前成本，應適度調整其氣價以反映部分氣源成本。4月份工業用戶氣價平均調漲3%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。