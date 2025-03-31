打造更多AI獨角獸 數發部首波AI投資企業名單出爐

迎接國際AI浪潮，政府將加大投資AI產業力道，數發部31日指出，將利用百億國發基金，推動「加強投資AI新創實施方案」，將尋找民間企業，以最高公2私1的投資比例，推動生醫、社福、資安等AI產業的發展。數發部長黃彥男31日表示，希望透過方案幫助數位經濟產業成為下個兆元產業，創造更多AI獨角獸；國發會主委劉鏡清透露，未來《產創條例》也將修正，投資AI相關產也可獲得稅務減免。

數發部31日舉行「加強投資AI新創100億元投資專案」啟動暨徵案記者會，包含黃彥男、國發會主委劉鏡清、數發部政務次長林宜敬、數發部數位產業署署長林俊秀與10家搭配投資人都出席。

數發部指出，將透過「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」、「資金」等五大政策工具，建構台灣AI產業生態系，而在資金方面推動「加強投資AI新創實施方案」，執行期限10年，由政府搭配民間資金共同投資，透過與民間「搭配投資人」（金融機構、創投、加速器、企業創投等）合作，協助具潛力的AI產業加速其上市櫃及拓展國際市場，有資金需求的企業可接洽「搭配投資人」投資，「加強投資AI新創實施方案」將評估跟投。

數發部公布的首批10家搭配投資人名單，包含台安生物科技、台灣智慧雲端、宇斻管理顧問、安發天使投資、能率亞洲資本、國聯創業投資管理顧問、創世投創、斯伯克國際創業投資、華陽中小企業開發與台企銀管理顧問，各家也簡報說明關注領域，包含AI在生技領域應用、數位轉型、資安、軟體及服務（SaaS）等。

數發部長黃彥男強調，希望透過公私協力，推動AI產業的發展、尋找好的投資標的，讓台灣未來AI可以有更多出現獨角獸（營業額10億美元）；國發會主委劉鏡清則說，發展AI希望能發展軟體平台產業，以大代小推動AI發展，還有推動AI應用到百萬家企業，達成全民AI的目的，讓AI產業更加蓬勃發展。

劉鏡清透露，除了資料使用的法規，還有《AI基本法》以外，未來《產創條例》也會推出新的版本，投資AI也可獲得稅務減免，以推動AI相關的創新創業生態系發展。被問到會聚焦投資在哪些產業？數發部次長林宜敬表示，民間創意無限，但以台灣生技與醫療衛生等產業來說，就很有潛力。

數產署長林俊秀坦言，資金是「萬事俱備，只欠東風」的東風，加強投資AI新創實施方案中的搭配投資人主要有4種，包含金融機構、創投與創投管顧、加速器與企業創投或策略投資機構，專案中投資期7年、處分期3年，原則投資為1比1，最高投資比例為2比1，範圍涵蓋資服、資安、電商、遊戲等數位經濟相關業者，今年也規劃6場投資方案說明會與4場媒合會。