快訊

鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會

僅認交往1年！金秀賢揭斷聯金賽綸始末 淚訴「她很痛苦但已有新男友」

陸配恩綺離境期限將屆 率先現身松機將搭「這班飛機」

打造更多AI獨角獸 數發部首波AI投資企業名單出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
迎接國際AI浪潮，政府將加大投資AI產業力道，數發部31日指出，將利用百億國發基金，推動「加強投資AI新創實施方案」。路透
迎接國際AI浪潮，政府將加大投資AI產業力道，數發部31日指出，將利用百億國發基金，推動「加強投資AI新創實施方案」。路透

迎接國際AI浪潮，政府將加大投資AI產業力道，數發部31日指出，將利用百億國發基金，推動「加強投資AI新創實施方案」，將尋找民間企業，以最高公2私1的投資比例，推動生醫、社福、資安等AI產業的發展。數發部長黃彥男31日表示，希望透過方案幫助數位經濟產業成為下個兆元產業，創造更多AI獨角獸；國發會主委劉鏡清透露，未來《產創條例》也將修正，投資AI相關產也可獲得稅務減免。

數發部31日舉行「加強投資AI新創100億元投資專案」啟動暨徵案記者會，包含黃彥男、國發會主委劉鏡清、數發部政務次長林宜敬、數發部數位產業署署長林俊秀與10家搭配投資人都出席。

數發部指出，將透過「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」、「資金」等五大政策工具，建構台灣AI產業生態系，而在資金方面推動「加強投資AI新創實施方案」，執行期限10年，由政府搭配民間資金共同投資，透過與民間「搭配投資人」（金融機構、創投、加速器、企業創投等）合作，協助具潛力的AI產業加速其上市櫃及拓展國際市場，有資金需求的企業可接洽「搭配投資人」投資，「加強投資AI新創實施方案」將評估跟投。

數發部公布的首批10家搭配投資人名單，包含台安生物科技、台灣智慧雲端、宇斻管理顧問、安發天使投資、能率亞洲資本、國聯創業投資管理顧問、創世投創、斯伯克國際創業投資、華陽中小企業開發與台企銀管理顧問，各家也簡報說明關注領域，包含AI在生技領域應用、數位轉型、資安、軟體及服務（SaaS）等。

數發部長黃彥男強調，希望透過公私協力，推動AI產業的發展、尋找好的投資標的，讓台灣未來AI可以有更多出現獨角獸（營業額10億美元）；國發會主委劉鏡清則說，發展AI希望能發展軟體平台產業，以大代小推動AI發展，還有推動AI應用到百萬家企業，達成全民AI的目的，讓AI產業更加蓬勃發展。

劉鏡清透露，除了資料使用的法規，還有《AI基本法》以外，未來《產創條例》也會推出新的版本，投資AI也可獲得稅務減免，以推動AI相關的創新創業生態系發展。被問到會聚焦投資在哪些產業？數發部次長林宜敬表示，民間創意無限，但以台灣生技與醫療衛生等產業來說，就很有潛力。

數產署長林俊秀坦言，資金是「萬事俱備，只欠東風」的東風，加強投資AI新創實施方案中的搭配投資人主要有4種，包含金融機構、創投與創投管顧、加速器與企業創投或策略投資機構，專案中投資期7年、處分期3年，原則投資為1比1，最高投資比例為2比1，範圍涵蓋資服、資安、電商、遊戲等數位經濟相關業者，今年也規劃6場投資方案說明會與4場媒合會。

AI 天使投資 數發部

延伸閱讀

數發部撥百億預算 鼓勵投資新創AI

【重磅快評】賴清德喊東拓 大官競相作文荒腔走板

台積電赴美投資未經董事會？ 王鴻薇：有違公司治理

台積電變美積電？ 劉鏡清：相信台積電有能力保護自己

相關新聞

中油4月起工業用天然氣漲3% 民生及電業凍漲

台灣中油公司31日宣布，考量照顧民生，4月1日起民生及電業用戶氣價不調整，由中油吸收；但工業用天然氣調漲3%。

因應川普關稅政策 漢翔：已提前在美設廠降低地緣政治風險

川普的關稅政策，為全球經濟帶來諸多不確定性。漢翔航空工業今天表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠...

打造更多AI獨角獸 數發部首波AI投資企業名單出爐

迎接國際AI浪潮，政府將加大投資AI產業力道，數發部31日指出，將利用百億國發基金，推動「加強投資AI新創實施方案」，將...

雲林溝子埧產業園區獲開發許可 國土署估產值近百億

「雲林古坑溝子埧產業園區」開發計畫今天獲得內政部核發開發許可。內政部國土管理署指出，該基地約71公頃的台糖土地編更為工業...

少子化影響勞動市場 青年就業者跌破200萬人

台灣少子化影響勞動市場，勞動部今天公布113年青年勞工就業狀況調查，青年就業者跌破200萬人，青年初次就業年齡平均為21...

數發部撥百億預算 鼓勵投資新創AI

未來10年將有百億基金鼓勵AI新創發展！數發部31日宣布，將利用行政院1百億國發基金…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。