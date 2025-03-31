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雲林溝子埧產業園區獲開發許可 國土署估產值近百億

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
雲林縣府政府規劃打造「古坑溝子埧產業園區」。記者李京昇／攝影
雲林縣府政府規劃打造「古坑溝子埧產業園區」。記者李京昇／攝影

雲林古坑溝子埧產業園區」開發計畫今天獲得內政部核發開發許可。內政部國土管理署指出，該基地約71公頃的台糖土地編更為工業區使用，並推動農產業加值園區，預計每年可為在地創造約99億元產值及引進就業人口約3000人。

國土署表示，雲林縣政府針對本案基地，將在符合國土計畫促進土地合理使用的原則下，推動農產業加值園區之建置，未來規劃引進地方特色食品產業、新農業、農林食品機系產業、冷鏈物流與倉儲業等低污染產業進駐，促進傳統農業產業鏈轉型與升級，提供青年返鄉及創業契機，平衡區域發展。

此案開發基地位於雲林縣古坑鄉縣道154乙及國道3號間，緊鄰雲林縣山線農產業集散地及古坑市區，交通便捷，經內政部區域計畫委員會專案小組多次討論，確認整體區位符合全國國土計畫成長管理、部門空間發展及雲林縣國土計畫指認未來發展地區相關指導原則，並對雲林縣整體農業發展有正向助益。

此外，國土署指出，雲林縣政府已依據內政部區域計畫委員會建議就土地使用及公共設施配置、保育類動物燕鴴之棲地保育、產業定位、廢汙水處理及用水回收等議題完成計畫修正，包括落實營造保育鳥類友善棲地環境、機械設備產業的製成用水回收率達70%等環境影響評估承諾；並重視整體視覺景觀協調性，設置合宜綠帶與滯洪池空間，強調推動國家建設及滿足產業發展需求的同時，也要符合環境永續目標。

國土署指出，雲林縣政府所提出的「雲林古坑溝子埧產業園區」經審議確認符合各級國土計畫相關指導，且具體可行，中央也給予准許開發的實質支持，相信此園區開發完成後，能發揮提升國內農產加工、研發量能等多元效益，建立快速且安全的新農業產業鏈，以達在地傳統農產業轉型升級與平衡區域的願景。

內政部 古坑 雲林

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