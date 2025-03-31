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樺漢應對川普新政 美國田納西州設廠、第3季啟動量產

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢集團董事長朱復詮。記者吳凱中／攝影
樺漢集團董事長朱復詮。記者吳凱中／攝影

樺漢（6414）31日舉行法說會，應對美國總統川普新政，樺漢集團董事長朱復詮表示，樺漢緊急啟動措施，本來規劃墨西哥生產，但現在在美國田納西州設立1萬多平方公尺的工廠，預計今年第3季生產。

針對川普新政應對策略，朱復詮表示，美國進行國內減稅及對外加碼新關稅，為此，樺漢緊急啟動措施，本來規劃墨西哥生產，但現在在美國田納西州設立1萬多平方公尺的工廠，預計今年第3季生產。

朱復詮指出，田納西新廠是與客戶策略聯盟，不用做大型投資，很多設備都是由客戶提供。另，樺漢原本在加州就有小型工廠。

此外，針對關稅問題，樺漢建立全球3PL供應鏈服務據點，藉此降低關稅影響。

朱復詮指出，樺漢集團已在全球設立據點，包含既有的中國大陸工廠、歐洲匈牙利廠、美國廠、東南亞則有越南及馬來西亞廠。

樺漢 美國

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