快訊

中職／不時夢到2013經典賽輸日本 林智勝看年輕世代12強辦到未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

布局川普2.0時代 漢翔結合縱橫集團開闢美國產線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

漢翔（2634）25日與馬來西亞縱橫集團簽署合作，在儲能產品「電力島」之外，還達成在美國發展新商機的共識。雙方簽訂5年生產長約，與縱橫集團旗下的生技醫療產品結合，在美國開闢全新產線，對雙方來說，都是一加一大於二的利多。

漢翔2016年成立美國子公司，主要能貼近客戶，協助母公司訂定營運策略。去年8月正式宣告在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房，建廠初期是以生產發動機高價值零組件打穩業績基礎，逐步增加不同品項。如今漢翔率先與馬來西亞大廠合作，就廠房空間來說「完全沒有問題」，接下來，會建置所需的精密機具設備，導入縱橫集團的設計與製造技術，展開生技醫療產品的合作。

近年美國落實BAA(Buy America Act)法案，優先採購美國製造的產品，對非美國企業來說，正逐年感受沉重壓力，而川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應。

漢翔董事長胡開宏表示，在全球局勢不穩的情況下，漢翔要爭取國際訂單，美國設廠、接單、打造新產線，都是必須策略。目前已踏出重要一步，也樂見國內廠商一同前往，形成產業聚落。

美國廠是漢翔的海外生產據點，也是進軍美國市場的重要基石，新廠房幅員廣大，結構規劃妥適，且靠近主要客戶，位置極具戰略意義，能夠打造更加穩定的供應鏈，讓地緣政治的風險降到最低。

在台灣方面，漢翔擅長的航空產品製造，也將持續發揮，縱橫集團媒合航空零件業務交由漢翔生產，漢翔則協助縱橫集團於馬來西亞建置產線，提供認證輔導與技術支援，未來可望在產能上相互扶持，擴大雙方的供應鏈體系。

漢翔 美國 馬來西亞

延伸閱讀

川普節節進逼 中共官媒喊話兩國完全可以互利共贏

放馬過來？伊朗回應川普轟炸威脅 德黑蘭媒體：武裝部隊備妥飛彈

川普第2任期首度出訪 美媒：擬5月中訪沙烏地

川普警告澤倫斯基別想退出礦產協議 否則有麻煩

相關新聞

少子化影響勞動市場 青年就業者跌破200萬人

台灣少子化影響勞動市場，勞動部今天公布113年青年勞工就業狀況調查，青年就業者跌破200萬人，青年初次就業年齡平均為21...

數發部撥百億預算 鼓勵投資新創AI

未來10年將有百億基金鼓勵AI新創發展！數發部31日宣布，將利用行政院1百億國發基金…

鐘點移工試辦方案挨批收費高 擬清明連假後上路

勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫，計劃原定3月底正式上路，但由於遭外界質疑收費標準高，勞動部今天表示，目前正做最後前置盤點...

核管法修正朝野大爭鋒 核電廠換照要多久？核安會這麼回答

國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，朝野持續在核廢上辯論，現進入逐條討論...

水價報告今送水利署 賴建信：不預設立場且要照顧民生

行政院指示檢討水價，經濟部次長賴建信今天在立法院表示，台水預計本日就會將檢討報告送交經濟部水利署，不過，經濟部對此報告以...

台水提交水價檢討報告 經濟部：一定顧及民生物價

台灣水價31年未調整，台水今天將向經濟部提交水價檢討報告。經濟部次長賴建信表示，經濟部收到報告後，會仔細檢視台水如何從各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。