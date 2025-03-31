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少子化影響勞動市場 青年就業者跌破200萬人

中央社／ 台北31日電
台灣少子化影響勞動市場。示意圖／美聯社
台灣少子化影響勞動市場。示意圖／美聯社

台灣少子化影響勞動市場，勞動部今天公布113年青年勞工就業狀況調查，青年就業者跌破200萬人，青年初次就業年齡平均為21.8歲，每月經常性薪資平均為新台幣3.4萬元。

為了解青年勞工就業狀況，勞動部在民國113年10月至11月期間，以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的15至29歲本國籍受僱青年勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，計回收有效樣本4091份。

勞動部今天公布調查結果，根據行政院主計總處「人力資源調查」，受少子女化趨勢與高等教育普及影響，113年青年就業者199.6萬人，較103年209.9萬人減少10.3萬人，其中教育程度為大學以上者131.4萬人占65.8%，較103年分別上升11.7萬人及8.8個百分點。

目前青年勞工有76%從事月薪制工作，也有72%青年勞工曾於現職工作獲得加薪，其獲加薪原因以「公司全面調薪」占29.8%最高，「個人在原職務表現良好」占26.5%次之。

統計青年薪資，依據主計總處最新統計結果，工業及服務業受僱青年員工112年總薪資平均數為51.5萬元，總薪資中位數為45萬元，分別年增2.8%及3.6%，其中未滿25歲者各為39.7萬元及37.6萬元，25至29歲則各為58.4萬元及50萬元。

至於每人每月經常性薪資平均數及中位數部分，113年各為3.4萬元及3.1萬元，分別年增2.8%及2.3%，其中未滿25歲者各為2.7萬元及2.8萬元（可能與部分工時者占比較高有關），25至29歲則各為3.9萬元及3.4萬元。

工時部分，青年勞工每週工時以「40小時~未滿41小時」占73.2%最高，「未滿40小時」占14.5%居次，「44小時以上」占11%；平均每週工作時數為38.7小時。

調查也顯示，65.6%青年勞工沒有或很少加班，34.4%的有時或經常加班者平均每月加班13.3小時，領取加班費或轉換補休時數11.4小時；男性中有時或經常加班者占35.1%，女性占33.7%，有時或經常加班的男性平均每月加班15.6小時，女性11.4小時。

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