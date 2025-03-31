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數發部撥百億預算 鼓勵投資新創AI

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數發部與國發會合作，推出百億「加強投資AI新創實施方案」，盼吸引民間投資各類AI新創產業。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
數發部與國發會合作，推出百億「加強投資AI新創實施方案」，盼吸引民間投資各類AI新創產業。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

未來10年將有百億基金鼓勵AI新創發展！數發部31日宣布，將利用行政院1百億國發基金，推動「加強投資AI新創實施方案」，將尋找民間企業，以最高公2私1的投資比例，推動生醫、社福、資安等AI產業的發展。國發會主委劉鏡清透露，未來《產創條例》也將修正，投資AI相關產也可獲得稅務減免。

投資AI要有資金

數位產業署署長林俊秀表示，AI是總統賴清德強調的5大信賴產業，且AI發展攸關未來各行各業的競爭力，而AI發展需要算力、資料、人才、行銷與基金，常常都是「萬事俱備，只欠東風」，而東風常常就是需要資金，未來希望透過1百億，吸引更多民間資金投入，原則上公：私資金比為1比1，最高可到2比1。

「未來將挑選金融機構、創投公司、加速器與策略投資公司合作！」林俊秀說，投資的產業包括資訊服務、資安、電商、遊戲、機器學習、顧問諮詢等，目前已經找到10家投資人，包括台灣智慧雲端服務、能率亞洲資本、華陽中小企業開發公司等，未來將辦理產業專場媒合會與輔導諮詢，協助企業快速對接投資人。

以大代小發展AI

數發部長黃彥男強調，希望透過公私協力，推動AI產業的發展、尋找好的投資標的，讓台灣未來AI可以有更多出現獨角獸（營業額10億美元）；國發會主委劉鏡清則說，發展AI希望能發展軟體平台產業，以大代小推動AI發展，還有推動AI應用到百萬家企業，達成全民AI的目的，讓AI產業更加蓬勃發展。

「未來投資AI產業也可以減稅！」劉鏡清透露，除了資料使用的法規，還有《AI基本法》以外，未來《產創條例》也會推出新的版本，投資AI也可獲得稅務減免，以推動AI相關的創新創業生態系發展。被問到會聚焦投資在哪些產業？數發部次長林宜敬表示，民間創意無限，但以台灣生技與醫療衛生等產業來說，就很有潛力。

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