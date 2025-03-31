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南部看跌氛圍濃 豐興鋼筋連2週調降

中央社／ 台北31日電

條鋼廠豐興今天公布最新盤價，鋼筋基價每公噸下跌新台幣200元，為連2週調降，型鋼產品基價平盤，國內廢鋼平盤。豐興主管表示，出貨量維持一定動能，但南部對鋼筋價格看跌氛圍濃厚，認為尚有下跌空間，決議調降本週鋼筋價格。

豐興本週廢鋼每噸9300元、型鋼每噸2.47萬元、鋼筋每噸1.81萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價每公噸上漲為335美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸小跌為318美元，澳洲鐵礦砂由每公噸100.9美元上漲至104.1美元。

此外，燁聯28日開出4月不鏽鋼盤價。燁聯表示，由於上游原料如鎳生鐵、鉻鐵價格持續上漲，電價也節節上升，加上匯率持續貶值，使鋼廠成本居高不下。

燁聯基於整體市場及成本考量，4月價格在前月相同量、價基礎之下，304系每公噸調漲4000元，430系調漲500元，316L加價平盤。

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