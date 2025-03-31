市場供需失衡狀態 繼續給予黃豆價格上支撐

根據路透的報導，市場分析師們引述航運數據表示，得益於全球最大黃豆進口國中國大陸強勁的需求，預計巴西黃豆在第1季度將創下創紀錄的出貨量。亦表示，隨著時間的推移，貿易戰升級將導致大陸對巴西的需求增加，將等同2018年。

街口投信整理，然而巴西植物油工業協會（Abiove）將巴西2024/25年度黃豆產量預估下調至1億7,090萬噸，出口量與國內消費量則維持不變。此外，由於阿根廷農民擔憂該國貨幣貶值的風險，因而減緩了黃豆作物的出口銷售。根據數據顯示，阿根廷黃豆出口僅840萬噸，相當於2024/25年度黃豆預期產量的17.3%至18.1%，這是自2014/15年度以來的最低銷售速度，銷售額比去年下降四分之一。

上周末（3月底），據外媒報導，美國總統川普呼籲在可再生燃料標準（RFS）問題上對立的雙方進行協商，以尋求共識。這一消息推動黃豆價格上揚，因市場預期將對生物燃料（豆油）的使用帶來利多。Stewart-Peterson Inc. 的《穀物市場內幕》通訊稱，這是受豆油價格飆升推動的，為整個黃豆產品提供支撐。預期黃豆市場將在供需失衡狀態下繼續給予價格上支撐。